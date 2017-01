Podemos deja de ser una amenaza para el poder económico mundial

Precisamente, Pablo Iglesias e Iñigo Errejón vienen protagonizando, en los últimos meses, una batalla sobre cómo debe ser el futuro proyecto de Podemos. Los dos máximos dirigentes se han enfrentado sobre cuál tiene que ser el estilo, el tono y, en definitiva, la manera de actuar de la formación, de aquí en adelante, en las instituciones.

“El día que dejemos de dar miedo”, defiende Iglesias,”seremos uno más y ese día no tendremos ningún sentido como fuerza política”. Mientras, Errejón responde: “A los poderosos ya les damos miedo, ese no es el reto. Lo es seducir a la parte de nuestro pueblo que sufre pero aún no confía en nosotros”.

Podemos ya no asusta al poder económico

Según ha sabido El Confidencial Digital, a través de miembros de la delegación española en Davos, los presidentes del Santander, BBVA e Iberdrola mantuvieron apartes, en privado, con máximos ejecutivos de los principales fondos y bancos de inversión extranjeros, como Goldman Sachs, Blackrock y Bridgewater.

También se incorporó a algunos de esos encuentros reservados el ministro Luis de Guindos.

Estos líderes mundiales les mostraron sin rodeos su “enorme alivio” por los peligros que, desde su punto de vista, podía haber acarreado que Podemos tuviera opciones de Gobierno.

En un año en el que Francia, Alemania y, probablemente Italia, celebran elecciones, esa inquietud estaba instalada entre los ejecutivos del Foro Económico Mundial.

Les preocupaba que la cuarta economía del euro, España, entrase otra vez en una fase de inestabilidad y volviera a incumplir el déficit provocando un nuevo debate sobre si puede escapar esta vez de la sanción de Bruselas.

PP y PSOE se van entender a medio plazo

Ante este cambio de escenario, altos ejecutivos, especialmente de fondos norteamericanos, han destacado a los directivos españoles que “Podemos ha dejado de ser una amenaza”. La conclusión de la mayoría es que “va a haber estabilidad en España a medio plazo”.

Dan por hecho que no va a haber elecciones anticipadas este año y probablemente tampoco antes de 2019. Consideran que el PSOE necesita tiempo para rehacerse y aunque habrá algún que otro encontronazo político, visualizan que “se va a entender con el PP”.

Reproches a España por no frenar a Podemos

En la anterior edición de Davos, tal y cómo se contó en ECD, algunos de estos mismos líderes mundiales consideraban que los análisis sobre Podemos expuestos por Luis de Guindos, Ana Botín, Francisco González e Ignacio Sánchez Galán, solo pretendían calmar la incertidumbre momentánea de los grandes inversores.

Mientras, los directivos españoles no entendían la dura reprimenda. Se les vio salir de aquellas reuniones con rostro serio y abochornado. No sabían cuál era su responsabilidad directa en el auge en España del partido de Pablo Iglesias. La mayoría de ellos quedaron enmudecidos.

El mérito no es atribuible al Gobierno y la banca

Ahora, en los encuentros de los últimos días, también les han trasladado que el mérito de frenar a Podemos no es atribuible al Gobierno y a la banca.

Les han reprochado no haber desarrollado “una labor de explicación y de pedagogía hacia los españoles sobre qué futuro les aguardaba si Podemos llegaba a gobernar”. Y también les han echado en cara decisiones políticas y financieras que no han contribuido precisamente a rebajar el populismo.

Consideran que no han sido tampoco capaces de explicar a la población que “lo más responsable esvotar a políticos que se muestren decididos a tomar las medidas que consoliden la recuperación económica”. Hacerles ver que es necesario respaldar, en definitiva, un programa político que garantice la estabilidad y la salida de la crisis.

Por ello, algunos de estos líderes mundiales están convencidos de que han sido los propios ciudadanos quienes han decidido poner el Gobierno en manos de dirigentes que aseguren la estabilidad política, entre otras cosas para no amenazar la recuperación económica del país.

Le desplazan Trump, Le Pen y el populismo alemán

El selecto foro ha tenido también lugar esta edición en otro escenario político y económico complicado. Pero ahora los desafíos apuntan a otra dirección: el mandato de Trump, el Brexit y el auge de los populismos en otros países europeos que celebran elecciones este año, como Francia, Alemania y Holanda.

Así las cosas, la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y la amenaza de la salida del Reino Unido del mercado único europeo han monopolizado los debates. Ambos asuntos son contrarios a la globalización que propugna Davos.



El nuevo presidente norteamericano ha cargado contra la globalización en campaña electoral. El único miembro de su equipo que ha asistido al Foro Económico Mundial es el gestor de fondos Anthony Scaramucci.

El pasado fin de semana además, coincidiendo con la toma de posesión de Trump y la reunión de Davos, se han dado cita también en Berlín los principales representantes de la ultraderecha europea, con la francesa Marine Le Pen a la cabeza.