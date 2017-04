Descubre las coberturas imprescindibles para tu seguro

Con un seguro de seguro de coche a todo riesgo con franquicia, te sentirás siempre protegido ante cualquier eventualidad que puedas tener a un precio muy económico. Si tienes un vehículo nuevo te recomendamos este tipo de seguro porque te ofrece la máxima protección, con un precio económico y asequible al tratarse de franquicia.

Y es que, asegurar un vehículo a todo riesgo con franquicia supone un ahorro interesante en la prima de la póliza a cambio de asumir una cantidad fija en caso de accidente. Con este tipo de seguro, el conductor no renuncia a ninguna cobertura de la póliza, pero debe comprometerse con el pago de una cantidad establecida, que puede variar a su elección. Cuánto más alta sea esta franquicia, más económica saldrá su póliza y viceversa. Por ejemplo, si contratamos un seguro de coche con franquicia de 350 euros, todas las reparaciones que se hagan al vehículo asegurado y que estén cubiertas en la póliza supondrán necesariamente el pago, por parte del conductor, de esos primeros 350€. Del resto, en caso de que lo hubiera, se encargaría la compañía aseguradora.

COBERTURAS INCLUIDAS

Algunas aseguradoras como Génesis ofrecen una amplia gama de coberturas en este tipo de seguros: vehículo nuevo en caso de siniestro total, cobertura de daños propios, asistencia a vehículos y personas desde el kilómetro cero y seguro de todas las plazas de ocupantes. Además, tiene cobertura de incendio, robo y rotura de lunas sin aplicar la franquicia y da acceso a servicios gratuitos de gestión de multas, atención psicológica en caso de accidente e información y asesoramiento legal.

Además de comparar, no hay que olvidarse de leer bien todas las condiciones de la póliza, porque a veces la publicidad puede confundirnos y hacernos escoger una oferta que a priori parece más beneficiosa, pero que en el fondo no lo es, porque no hemos revisado detalladamente las cláusulas.

ELEGIR FRANQUICIA

La decisión de elegir el seguro de coche con franquicia, además de en casos de coche nuevo, es recomendable cuando contamos con un vehículo que usamos puntualmente, pero que no estamos dispuestos a asegurar solo a terceros. Este seguro permitirá una prima más baja y a la vez tendremos menos riesgo de siniestro por usar menos el vehículo.

Los antecedentes como conductor y los años de experiencia juegan un papel fundamental a la hora de conseguir mejores condiciones en la póliza. Si finalmente decides que el seguro de coche con franquicia es tu mejor opción, asegúrate de que el porcentaje fijo que pagas no sea demasiado alto para evitar problemas a la hora de hacerle frente. No tiene mucho sentido contratar este tipo de seguro con la idea de ahorrar si por pagar una cantidad fija nunca llegamos al tramo al que la compañía aseguradora se hace cargo de los costes de los siniestros.