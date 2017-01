Conoce estas tres herramientas online ideales para tu emprendimiento

¿Estás pensando en lanzarte a la aventura y comenzar con tu propio emprendimiento? No dejes que nada te acobarde y ve a por ello. Recuerda que la tecnología ahora es una aliada que nos permite en la mayoría de los casos ahorrarnos varios pasos en comparación a hace apenas unas décadas atrás. Con todas las facilidades que nos dan los dispositivos tecnológicos e Internet, ¿cómo no aprovecharlas? A continuación te mostramos 3 herramientas online que harán tu trabajo mucho más sencillo.

1- Webinars

Los webinars son una de las últimas joyas dentro del mundo del marketing online, ya que no solo te permite tener videoconferencias donde puedes hacer reuniones, presentaciones y seminarios ahorrándote una buena cantidad de tiempo y dinero, sino que también puedes realizar otros encuentros de trabajo como focus groups, encuestas y mostrar el desarrollo de un nuevo producto.

En ese sentido, los webinars son una pieza clave para darte a conocer dentro del mundo empresarial y, al mismo tiempo, lograr que tu marca sea conocida por el público, ya que puedes personalizar todo lo que sucede allí según tus preferencias. Investiga algún sitio para realizar webinars y déjate llevar por esta magnífica herramienta.

2- Campañas de email responsivo

Hay algunos clásicos de Internet que parecen nunca pasar de moda. Los motores de búsqueda y los mails parecen ser dos claros ejemplos de ello. Con respecto a estos últimos, en la actualidad existen distintos sitios online que te permiten configurar una campaña de marketing vía mail donde podrás diseñar todo hasta el más mínimo detalle y, a la vez, garantizarte que tu contenido se adapte a las diferentes pantallas.

Si bien puedes pensar que eso no es importante, en la actualidad la gran mayoría de las personas revisa sus emails por fuera de la computadora, por lo que un mail no diseñado para esa pantalla es un mail no leído y perdido. No dejes que la tecnología te venza y da el primer paso hacia el éxito.

3-Automatización del marketing

Muchas veces lo que hace la diferencia entre un emprendimiento exitoso y uno que todavía no ha despegado es su campaña de marketing. Para ello, es fundamental tener una estrategia sólida, convincente y coherente. Para dar una respuesta simple a ello llegó la herramienta para la automatización de marketing, que te permite ver el paso a paso de toda tu campaña, diseñar diferentes circuitos que el usuario puede recorrer mientras observa tu marca y centralizarte en los focos más exitosos. Así, no dejarás nada librado al azar, algo fundamental cuando de ganar clientes se trata.