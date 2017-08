Empieza La Liga: claves ante la creciente oferta y demanda de reventa de entradas

La Liga da el pistoletazo de salida de la temporada de fútbol y los estadios de fútbol de primera división ya ultiman sus espacios ante la inminente celebración del primer encuentro. La demanda de localidades de fútbol va en aumento y no son pocas las ocasiones en las que los estadios cuelgan el cartel de no hay billetes varios días antes del encuentro, sobre todo si se trata de equipos de primer nivel. Ante tal situación, son muchos los aficionados que recurren a la reventa de entradas para poder presenciar el partido. Concretamente, según un estudio de Ticketea, uno de cada tres españoles ha comprado alguna vez una entrada en reventa.

Teniendo en cuenta el auge de esta práctica, Jordi Vives, Country Manager de Trusted Shops comparte cuáles son las claves de la creciente oferta y demanda de reventa de entradas.

• La reventa en la calle está prohibida. Revender entradas a la puerta del estadio como se hacía antaño es una práctica que está recogida en el Real Decreto 2816/82 y que acarrea sanción. Sin embargo, los particulares que quieren vender su entrada en Internet, recurren al truco de regalar su entrada junto a la venta de un producto. En este caso, estaríamos ante un vacío legal pues el Real Decreto no recoge nada acerca de esta práctica en la red.

• Si eres comprador, pon especial atención antes de comprar una entrada en reventa: - Desconfía de ofertas demasiado llamativas. En ocasiones, los anuncios dan la sensación de no ser del todo fiables y es conveniente recurrir a la lógica y pensar que nadie va a “regalar” una entrada en reventa. Si el precio original de una localidad para un partido entre el Real Madrid – Barça es de 100€, es aconsejable no confiar en quien quiere vendértela por 40. Comprueba la veracidad de la entrada. Cuando se trata de entradas que compras de forma física, puedes tener en cuenta la calidad del papel, si tiene alguna parte impresa con cierto relieve e incluso cotejarla con otra entrada oficial. Si, por el contrario, la entrada es online y no dispones de esta opción, puedes llamar al organismo oficial que expide las entradas y comprobar mediante un código si todo es correcto.

“Lo primero que hay que tener en cuenta es la legalidad de la práctica. Tanto el usuario que vende como el que compra, deben comprobar si están haciendo lo correcto por las vías legales” afirma Jordi Vives, Country Manager de Trusted Shops en España. “El comprador debe ser cuidadoso, además, para no caer en la compra de una entrada falsa”, concluye Vives.