5 pasos para invertir con garantía en una franquicia

En España, existen un total de 1.232 enseñas, que suman más de 68.000 establecimientos, según la Asociación Española de Franquiciadores. Sólo en el sector de la restauración existen 174 franquicias operando en nuestro país. Con un crecimiento interanual del 5,1%, el sistema de franquicias se constituye como una de las opciones más buscadas de inversión en nuestro país. Pero, ¿cómo saber en qué marca invertir? Los expertos de LIZARRAN, marca con más de 250 locales en más de 15 países y con más 25 años de experiencia, dan cinco pautas básicas para invertir con éxito en una franquicia.

1.-El sector y la marca, tus primeras decisiones. El sistema de franquicia es muy extenso. Por ello, has de llevar a cabo una primera preselección de conceptos de negocio atractivos. No te centres en una única marca ni sector. El mercado es amplio y tus opciones, muchas.

2.- Independientemente del sector, el modelo de negocio o el tipo de gestión -inversión o autoempleo-, lo importante es que el proceso de información sea transparente. No firmes nada, ni pagues el canon de franquicia antes de conocer en detalle la ubicación del local, su contrato de arrendamiento, inversión total, plan de negocio y amortización basada en cifras reales.

3.-Todos tenemos un “cuñado” listo. La familia no tiene por qué conocer el sector de la franquicia al detalle. Echa mano de profesionales y personas que tengan relación directa con el sistema, dado que se trata de algo complejo y alejado del conocimiento popular. Un franquiciado de LIZARRAN en Málaga comenta: “he preferido hacer caso a otro franquiciado que había montado un año antes y no a mis amigos, primos y cuñados. Si fuese por ellos, no hubiera montado el primero y ya tengo tres LIZARRAN.

4.- El local es uno de los elementos más importantes en toda franquicia. Cada marca cuenta con unos requisitos específicos. Primero elige la marca y, después, junto con la franquicia, se decide cuál es el local que mejor se adapta a tus posibilidades de inversión y expectativas de retorno. En LIZARRAN nos recuerdan que “cada inversor es un mundo y hay que adaptar el negocio a cada realidad”.

5.- El precio de la franquicia depende de muchos factores. Por ello, los presupuestos de obra, canon de entrada y demás partidas de la inversión han de incluir IVA. Hay que tener en cuenta también tanto los avales que solicita la propiedad del establecimiento como los de la propia cadena. Insiste en que te den el precio final con todo incluido.

Estos sencillos pasos ahorran tiempo y esfuerzos a la hora de pensar en invertir en una franquicia. Para el equipo de LIZARRAN, la repetición de los franquiciados es una garantía de éxito de cualquier cadena: “nuestra venta a un franquiciado termina cuando éste nos comunica que quiere abrir su segundo local”.