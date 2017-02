Las ventajas del vídeo en la formación de las empresas

La formación en una empresa puede ser un factor determinante a la hora de generar más o menos beneficios o llegar a los objetivos deseados, con esta formación lo que se pretende es capacitar y motivar a los empleados.

Las plataformas de e-learning o entorno social de aprendizaje son espacios virtuales que tienen como objetivo la formación y el aprendizaje, mediante campus virtual o Learning Management System (LMS), con las funcionalidades de una red social, donde cada usuario se puede desarrollar de manera personal y profesionalmente. Éstas ofrecen la posibilidad de estar al alcance de cada usuario en cualquier dispositivo móvil las 24 horas del día. Se trata de Conecto una plataforma e-learning de Avanzo, es totalmente personalizada enfocada a cada usuario con elementos de formación mediante aulas virtuales, chats y foros. Avanzo es una herramienta ágil, eficaz e innovadora que está revolucionando la formación virtual de las empresas basado en juegos de aprendizaje.

El aprendizaje electrónico es importante para cualquier compañía, según un estudio elaborado por CrossKnowledge un 63% de las firmas españolas lo utilizan cómo aprendizaje. A través de la formación online el trabajador puede mejorar sus competencias, habilidades, capacidades y sentirse motivado para rendir lo máximo posible.

La formación a través de vídeos constituye una fuente de sabiduría para la empresa y para el empleado, con la finalidad de capacitar a los trabajadores y formarlos a nivel individual y de equipo. Con este tipo de formación se obtiene una rentabilidad más alta gracias a la motivación proporcionada, que desencadena en actitudes positivas. Con esto se da mayor confianza y capacidad de liderazgo a los trabajadores y aumenta el nivel de satisfacción, porque si hay falta de capacitación y formación se genera una rotación de empleabilidad y eso genera unos costes más altos a la empresa o empresario, lo que le supondría empezar de cero con otra persona u otro grupo de trabajo en formarle y capacitarle con el fin de conseguir la motivación que logra los objetivos deseados. En definitiva, la formación mejora la competitividad y la sostenibilidad de la empresa.

Los cursos en vídeo y servicios audiovisuales pueden llegar a cualquier persona y a cualquier lugar a través de televisión por internet y en streaming. Los servicios audiovisuales pueden ayudarte en ferias, eventos formativos o incluso en la presentación de productos. Estos programas se pueden emitir simultáneamente desde varios puntos con un programa variado, dinámico y de calidad, para dar cobertura a todos los usuarios. Estos cursos pueden ser diseñados a medida con la incorporación de los recursos tecnológicos y audiovisuales más innovadores. Los proyectos se configuran a medida, donde tienes la posibilidad de elegir el tipo de curso, grado de interactividad, el tipo de navegación y la forma de distribuirlo.

En cuanto a contenidos, Avanzo apuesta por una metodología innovadora con recursos pedagógicos tradicionales junto a las tendencias más innovadoras del e-learning. Los contenidos ayudan a potenciar habilidades de comunicación y comerciales, así como la dirección de equipos o la formación. Además, disponen de un amplio catálogo con más de 1.300 contenidos multimedia online, donde resalta el valor pedagógico en diversidad de áreas, adaptado a cada una de sus necesidades.

Las clases a través de páginas webs o plataformas digitales tienen como ventaja principal reducir los costos de materiales, libros, pagar a un especialista durante esas horas formativas de manera presencial, etc. Las clases virtuales no tienen por qué ser de menor calidad que las presenciales, el valor añadido es el ahorro que supone hacerlo de una manera u otra sin perder valor. Las clases en línea suelen ofrecer el material necesario sin tener que comprarlo, se puede descargar textos, vídeos, y cualquier material que aporte esa formación. Igualmente, los formados se ahorran tiempo porque no hay que hacer ningún desplazamiento y puedes ajustar tu horario para formarte, y si la empresa lo permite podrías ajustar tu propio horario según necesidades, siempre y cuando esa formación sea individual y lo hagas en tus ratos libres en casa. Si por ejemplo la formación es conjunta, una buena idea sería reunir al grupo de trabajo en una sala de reuniones, para que allí el equipo adquiera las habilidades necesarias en cuanto a capacitación y formación mediante vídeos en un proyector o televisor, y así adquirir pautas de liderazgo.

La formación mediante vídeos online es muy rentable para formar a los trabajadores y así evitar contratar a nuevos empleados. Otro beneficio es mantener a la empresa actualizada en las nuevas ideas y cambios que sufre el sector en el que se desarrolla, para adaptar sus estrategias a las nuevas tendencias y no que quedarse desactualizado. En definitiva, el e-learning ofrece una mayor flexibilidad horaria de tiempo para que no dificulte a sus empleados la posibilidad de seguir en continua formación.