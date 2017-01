Boomerang busca canal de televisión para un reality sobre refugiados que regresan a zonas de guerra

Ha licenciado el formato para España

La edición australiana generó cierta polémica al infiltrar a los participantes entre soldados kurdos que luchaban contra el ISIS en Siria

Boomerang TV, productora de formatos de televisión como ‘La Voz’ (Telecinco) o ‘Pekin Express’ (Antena 3), ha opcionado para el mercado español el reality ‘Go Back you Where You Came From’ (Vuelve allí de donde viniste).