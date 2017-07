Carlos Cuesta se queda sin tertulia política diaria en la nueva temporada de 13TV

Como contó El Confidencial Digital, entre los planes de la cadena se barajó la posibilidad de que María Rodríguez Vico sustituyese a Nieves Herreros al frente de 'Hoy es Noticia' de cara a la nueva temporada.

Entre las novedades destacó también la propuesta presentada por Enrique Lozano, director general de 13 TV, a Julián Velasco, consejero delegado. Éste último aprobó el proyecto. La iniciativa consistía en asignarle al presentador de La Marimorena un espacio de debate político que se emitiría de lunes a viernes.

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes próximas a la cadena, Fernando Giménez-Barriocanal, presidente de COPE, ha decidido cancelar el plan propuesto por Lozano. Aseguran que existen dos grupos enfrentados en la televisión de los obispos: por un lado se encuentran Barriocanal y Velasco, que chocan con la postura defendida por Enrique Lozano.

Hasta el momento, Carlos Cuesta no había realizado grandes avances en el nuevo proyecto, que finalmente no verá la luz.

María Rodríguez Vico también se marcha de 13 TV

Además, según las fuentes consultadas, Maria Rodríguez Vico se suma a las salidas de María Pelayo y Alfredo Urdaci, quienes decidieron abandonar la cadena la semana pasada. Nieves Herrero todavía no ha tomado una decisión definitiva. Hsta el viernes, continúa presentando 'Hoy es Noticia' y tiene una reunión pendiente con Julián Velasco que será determinante.

Rodríguez Vico presenta el informativo del mediodía 'Al Día'. A partir de septiembre, este espacio estará conducido por José Luis Pérez, director de los Servicios Informativos de COPE, y ahora también de 13TV. El presentador de 'Spain is different, o no?' presentará el telediario del mediodía desde las instalaciones centrales de la radio, ubicadas en el centro de Madrid. El control técnico y la edición del informativo se realizará en la sede de la televisión en Boadilla del Monte.

Directivos de la cadena plantearon, en un primer momento, continuar con la emisión de 'Hoy es Noticia' y situar al frente del magazine a María Rodríguez Vico. Según ha podido saber ECD, finalmente han optado por eliminar el programa matinal de Nieves Herreros.

Han propuesto a María Rodríguez Vico presentar el informativo de la noche de 13TV que aparecerá como una sección dentro de 'El Cascabel', el debate político que conduce Antonio Jiménez. La periodista ha rechazado la oferta por asuntos personales y ha decidido marcharse de la cadena. Ya se lo ha comunicado a algunos de sus compañeros.