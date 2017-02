De la Morena reúne a los ex presidentes de los clubes de fútbol más polémicos

Según ha podido conocer El Confidencial Digital por fuentes próximas a Atresmedia, entre los tertulianos destacará la presencia de Joan Gaspart, Lorenzo Sanz, Ruíz de Lopera, José María Caneda, Alfonso Cabeza y Francisco Roig.

El ex presidente de FC Barcelona ha sido protagonista de controvertidos titulares en la prensa deportiva española en los últimos años. Cabe destacar, la entrevista realizada en el diario Las Provincias en la que Gaspart aseguraba “desearle lo peor a Zidane”.

Hace un par de días, el vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol estuvo en los micrófonos de Radio Marca en el programa de Vicente Ortega. El ex presidente azulgrana apuntó en la entrevista radiofónica que “nunca perdonará al Real Madrid (por no haber querido ofrecerles el campo) porque es su gran rival deportivo y no le tiene ninguna simpatía”.

Lorenzo Sanz, Ruíz de Lopera, José María Caneda...

En el especial que prepara José Ramón de la Morena, el locutor reunirá a históricos ex directivos para debatir sobre la actualidad en el fútbol. Otro de los tertualianos que analizará y opinará sobre el panorama actual en este deporte, será el predecesor del primer mandato de Florentino Pérez: Lorenzo Sanz.

Cabe recordar, que a mediados de enero de 2015 el Juzgado 1ª instancia número 84 de Madrid ordenó embargar gran parte de la fortuna del ex presidente del Real Madrid entre 1995 y 2000. Sanz se vio obligado a entregar bienes por valor 7,28 millones de euros debido a una deuda contraída con BeachResort, una empresa del grupo Globalia.

Este encuentro deportivo se ha cerrado también con la asistencia de Manuel Ruíz de Lopera, ex presidente del Betis, quien ha quedado inhabilitado durante ocho años tras dictarse una sentencia que le declara culpable del concurso de acreedores del Betis por mala gestión.

También acudirán José María Caneda, que dirigió al Compostela. Protagonizó un controvertido encuentro con Jesús Gil, entonces presidente del Atlético de Madrid, que terminó en una agresión física y verbal. Alfonso Cabeza, doctor en Medicina y director de La Paz y el 12 de Octubre, quien presidió también el club rojiblanco entre 1980 y 1982. Y por último, Francisco Roig, accionista mayoritario del Valencia C.F. entre 1994 y 1997.