Telecinco busca niños extraordinarios para el talent show que paralizó en octubre

Como ya se publicó en estas páginas el plazo previsto para el estreno de ‘Little Big Shots’ era principios de 2017. Sin embargo, la salida de directivos de Warner Bros. ITVP España, productora encargada de realizar el proyecto, bloqueó el desarrollo del talent show cuyas grabaciones tendrían que haberse iniciado en el verano del año pasado.

Pues bien. La productora ahora bajo la dirección de Sebastián Moguilevsky -sustituye en el cargo a Edi Walter- ha retomado el proyecto. Los responsables han reabierto el casting a primero de año para buscar a niños en nuestro país, de entre 3 a 12 años, con alguna habilidad especial.

Se buscan jóvenes con pericia en algún deporte, con aptitudes acrobáticas, talento para la música o la oratoria, que puedan acometer complejos cálculos matemáticos mentales o especialistas en arte, botánica, historia, geografía… En definitiva, niños capaces de sorprender a los espectadores con sus conocimientos.

En el anuncio que ha realizado Mediaset para encontrar a los futuros aspirantes, se precisa que el programa de Telecinco no será un concurso propiamente dicho, ya que no tendrán que competir por un premio: será una exhibición de su talento y todos los participantes recibirán una compensación. A diferencia de ‘Got Talent’, otro formato de éxito de la cadena, las actuaciones no serán puntuadas por los miembros del jurado.

Bertín Osborne, candidato para presentar el talent show

El formato estadounidense ‘Little Big Shots’ producido por Ellen DeGeneres y presentado en la NBC por el actor Steve Harvey, muestra similitudes con otros programas emitidos en Mediaset como por ejemplo ‘Pequeños Gigantes’.

Tal y como contó El Confidencial Digital, uno de los candidatos para presentar el espacio que muestra niños prodigios con distintas habilidades es Bertin Osborne.

El presentador de ‘En tu casa o en la mía’ (Telecinco) es una persona con experiencia en dirigir programas protagonizados por niños. Lo ha hecho en ‘Bertiniños’, en Intereconomía, donde pequeños entrevistaban a famosos de forma similar al espacio de Canal Sur ‘Menuda noche’, de Juan Imedio.

Además, Osborne también fue el presentador de ‘Menudas estrellas’, en Antena 3. Era la versión infantil de ‘Lluvia de estrellas’, y en ella los niños actuaban imitando a cantantes conocidos.

Sin embargo, fuentes cercanas a Mediaset aseguran que todavía no se ha decidido quién será la persona que presente finalmente el espacio. Añaden, que se encuentran en una fase muy previa: buscar a concursantes que sorprendan al espectador. Una tarea difícil después de los numerosos concursos de talentos emitidos recientemente.