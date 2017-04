Celos de los policías españoles con los hoteles de sus colegas

El Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio, afecta a los policías españoles desplegados en fronteras. Marca unos límites a las dietas, aunque el dinero que destine la agencia europea Frontex por este concepto sea mayor. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras no puede ‘saltarse’ esta norma. La regulación establece que los reembolsos se hagan al Estado. No se admiten pagos directos a los agentes. De esta manera, el dinero de Frontex va a la cuenta del Tesoro Público y de ahí a la Dirección General de la Policía. Esta normativa está provocando estos días las quejas de los agentes españoles que participan en misiones de vigilancia de fronteras. Protestan porque consideran que su integración en esos dispositivos internacionales “se realiza desde una situación de discriminación económica con respecto a sus colegas europeos”. La mayoría de las protestas son por las “escasas dietas que se pagan a los policías españoles”. Esa circunstancia, lamentan, no les permite por ejemplo “alojarse en los mismos hoteles que el resto de delegaciones”.