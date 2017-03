The Economist también se pregunta: Why isn’t there Uber in Barcelona?

Miles de visitantes abren cada año la app de Uber en Barcelona para intentar pedir un coche pero no pueden hacerlo. No existe en la Ciudad Condal. El récord suele registrarse con ocasión del Mobile World Congress (MWC). Una anomalía que choca con el mapa donde la compañía opera en todo el mundo. Figuran casi 90 grandes ciudades de prácticamente todos los países europeos. La falta de Uber provocó las quejas de un buen número de visitantes en la última edición del MWC, a finales de febrero. La perplejidad era especialmente notable entre directivos americanos. Están acostumbrados –explicaban- a moverse con este servicio por las grandes capitales que visitan. Se preguntaban extrañados entre ellos: “Excuse me, why isn’t there Uber in Barcelona?”. Una cuestión que se plantea también ahora el prestigioso semanario The Economist. En un artículo de su último número, uno de sus colaboradores alude a las colas que se registraron esos días en el aeropuerto de El Prat por la falta de Uber y desgrana varias razones por las que una ciudad como Barcelona necesita este tipo de servicios.