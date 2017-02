Zapatero sobre Patxi López: “Mira cómo dejó el PSE...”

“Todos los candidatos gozan de mis respeto”. De esta forma respondió José Luis Rodríguez Zapatero, hace tres semanas, al ser preguntado sobre la candidatura de Patxi López a la secretaría general del PSOE. Una afirmación breve que dejaba entrever que el vasco no es, ni mucho menos, la primera opción del ex presidente del Gobierno, que apuesta claramente por Susana Díaz. Es la tesis que el propio Zapatero confirma en conversaciones privadas, donde tampoco tiene reparos a la hora de arremeter contra López. En ese sentido, en una charla reciente, puso en duda la capacidad del ex lehendakari para reconducir el rumbo del PSOE y recordó que los socialistas vascos no levantan cabeza desde que López tomó el mando del partido en Euskadi. Para ello, empleó una coletilla que ha corrido como la pólvora entre los socialistas críticos con López: “Mira cómo dejó el PSE...”