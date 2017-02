El tambaleo de Maradona saludando al Rey

Si ha habido un protagonista destacado en el partido de Champions League que enfrentó al Real Madrid y el Nápoles el pasado miércoles, ese fue Diego Armando Maradona. El ‘Pelusa’ llegó a Madrid 24 horas antes y desde su aterrizaje concitó toda la atención. Amenazó a un periodista con “estropearle la cara”, fue acusado de malos tratos tras un incidente con su novia en el hotel y se le vio salir físicamente afectado de una comida con Florentino Pérez. Pero hubo más. Una de las escenas que no captaron las cámaras fue su saludo al Rey Juan Carlos, que se encontraba en el palco del Santiago Bernabéu. Quienes lo presenciaron cuentan que el ex jugador argentino y el monarca se dieron un aparatoso y torpe abrazo porque el argentino no se encontraba en ese momento en plenitud de facultades.