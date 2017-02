Los precios desmesurados de las estaciones de servicio

Me gustaría denunciar los desmesurados precios de las gasolineras de autopista; no solo de los carburantes, sino también de los productos que se venden en sus pequeñas tiendas, que son en su mayoría de alimentación, aunque también se venden otro tipo de artículos. Estoy seguro de que a muchos de ustedes también les ha entrado dolor de corazón cuando han visto los elevados e irrazonables precios que tienen en las estaciones de servicio cuando después de un largo trayecto han ido a descansar, a repostar y a tomar un tentempié para continuar el viaje. Dada la situación, y al igual que muchos clientes -entre los que me incluyo- habrían preferido pasar de largo sin consumir nada hasta encontrar una taberna u otra estación de servicio más barata, e incluso hasta llegar a su lugar de destino. Hasta habrían preferido llevar su tentempié ya comprado o preparado de casa. Ante estas circunstancias considero que si los operarios o los encargados de establecer el importe de los productos y la asistencia de estas estaciones de servicio redujeran mInimamente los costes, seguramente más clientes acudirían a sus establecimientos a comprar y a repostar, por lo que obtendían más beneficios. ¿De qué les sirve poner tan elevados precios?