A la directora Rosel Murillo, que estrena su nueva obra, “Perdóname cuando me haya ido” en enero

Tras fundar y conseguir grandes éxitos con la compañía Barluk Teatro, Rosel Murillo Lechuga continúa el camino en solitario para presentar su obra más profunda: “Perdóname cuando me haya ido”. Esta representación, que se estrenará en el Teatro del Arte de Madrid el próximo 11 de enero, cuenta la incapacidad de comunicación entre dos hermanas que no se ven desde hace diez años. El tiempo y el rencor no les dejan hablar ni explicarse mutuamente el dolor que ambas han sentido y sienten. Una puesta en escena basada en la fuerza de dos actrices, Lucía Esteso y Andrea Hermoso, que defienden la verdad de su personaje. Cada palabra del texto, cada respiración, sostiene este drama familiar y social que, desde aquí, recomendamos a todos los espectadores.