Al diario AS, que ha usado el fallecimiento de Ángel Nieto para exhibir a una mujer en la contraportada

El pasado 7 de agosto el AS publicó en la contraportada de su diario la fotografía de una joven. La imagen fué vinculada con el fallecido ex motorista con el siguiente texto que se leía debajo de la foto: "Brno se rindió a Ángel Nieto, el pionero que se nos ha ido, al que tributó un homenaje póstumo. Hubo mucho agradecimiento, pero lo mejor fue que el podio de MotoGP lo coparon los españoles: Márquez, Pedrosa y Maverick. Ángel Nieto se habría sentido inmensamente feliz con el triunfo de nuestros pilotos. Esta modelo también disfruta con las carreras.". Los lectores del medio han criticado este hecho afirmando que no son capaces de encontrarle ninguna relación entre Ángel Nieto y la imagen de la modelo. Guindilla a este diario, por utilizar el fallecimiento de una persona para exhibir su contenido.