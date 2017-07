A Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, por sus advertencias veladas a los alcaldes que no apoyen el referéndum

Este miércoles, el presidente de la asociación independentista catalana Òmnium cultural ha concedido una entrevista a la emisora Catalunya Ràdio en la que ha hablado sobre el referéndum de independencia, anunciado para el 1 de octubre. En un momento del programa, Cuixart ha afirmado: “no me gustaría estar en la piel de los alcaldes del área metropolitana que se alineen con el Estado”, esto es, a los ediles que no apoyen la consulta soberanista ilegal. Guindilla a Jordi Cuixart por sugerir que los alcaldes catalanes que no apoyen el referéndum podrían sufrir represalias.