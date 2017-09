A los dirigentes de Compromís que se burlaron en las redes sociales del cáncer que padece Eduardo Zaplana

Enric Nomdedéu, secretario autonómico de Empleo de la Comunidad Valenciana, y la diputada autonómica Mireia Mollà, ambos de Compromís, publicaron el martes unos comentarios en Twitter sobre el estado de salud del ex ministro del PP Eduardo Zaplana, que padece cáncer desde hace varios años. "El país valenciano es un lugar fantástico, se escapa una vaca en Borriana, aparece una cabra en el hospital de Valencia y hoy he visto a Eduardo Zaplana", escribió Nomdedéu. Mollà respondió: "Me puedo morir una semana de la risa con este tuit". Seguidamente, Nomdedéu añadió: "Costaba reconocerle. Sin nariz y parece que la enfermedad le consume". Guindilla a Enric Nomdedéu y Mireia Mollà, por burlarse en las redes sociales de la enfermedad que padece Eduardo Zaplana.