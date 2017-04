Afectados por el ‘Tramabús’ se plantean no responder judicialmente para no hacerle la campaña a Podemos

El ‘Tramabús’ ha salido a las calles para señalar el conjunto de relaciones políticas y económicas que, según Podemos, mueven los hilos de la democracia a espaldas de los votos de la ciudadanía.

En él aparecen retratados ex presidentes del Gobierno como Felipe González o José María Aznar, políticos como Esperanza Aguirre, personajes envueltos en casos de corrupción como Jordi Pujol, Luis Bárcenas, Rodrigo Rato, Miguel Blesa o Gerardo Díaz Ferrán, empresarios como Arturo Fernández o Juan Miguel Villar Mir, y periodistas como Juan Luis Cebrián o Eduardo Inda.

Todos ellos caricaturizados en un autobús azul, como el color del Partido Popular, y con la imagen del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de espaldas, y enviando su famoso mensaje a Bárcenas en el que le decía: “Luis, sé fuerte”.

La mayoría de los señalados como parte de ‘la trama’ han preferido no responder judicialmente a esta campaña para no darle más publicidad de la que está teniendo y que Podemos pueda utilizarlo para sus intereses.

No obstante, Eduardo Inda sí está valorando emprender acciones legales contra el partido de Pablo Iglesias por lo que considera una incitación al odio hacia su persona, además de un delito contra su derecho al honor.

Posibilidad de delito

El director de Ok Diario se podría apoyar en la Ley Orgánica de 1982 en la que se especifica que interfiere en el derecho al honor “la divulgación de expresiones o hechos concernientes a una persona cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena”. Podemos también podría aludir a su derecho a la libertad de expresión, por lo que el conflicto debería resolverse en los tribunales.

No obstante, el Tribunal Constitucional ya marcó una línea para separar ambos derechos, en la que matizaba “que la libertad de expresión no puede justificar la atribución a una persona, identificada con su nombre y apellidos o de alguna forma cuya identificación no deje lugar a dudas, de hechos que la hagan desmerecer del público aprecio y respeto, y reprobables a todas luces, sean cuales fueron los usos sociales del momento”.

En cuanto a la incitación al odio, la ley establece que se considerará que incurren en ella todas aquellas personas que “distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia”.

Inda se defiende

Eduardo Inda ha recalcado a El Confidencial Digital que el ‘Tramabús’ de Podemos podría estar incurriendo en “varios delitos”. Además, no entiende por qué aparece su imagen junto a la de personajes envueltos en asuntos de corrupción como Bárcenas o Rato.

El director de Ok Diario argumenta que fue precisamente él quien sacó esos casos a la luz. Tanto el caso Bárcenas, como el sms de Rajoy al que hacen mención, pasando por la presunta financiación ilegal del PP o el caso de Jordi Pujol y Convergencia.

Inda también contraataca diciendo que los corruptos “son ellos”, en referencia a Podemos, por su presunta financiación irregular procedente de Venezuela e Irán.

Los demás partidos responden

Tanto el PP como el PSOE han salido al paso tras la exhibición del autobús por parte de Podemos. El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha tildado la campaña de “impresentable y antidemocrática”, por mezclar a “personas honorables y sin tacha” con “presuntos delincuentes”.

Por su parte, el PSOE, a través del portavoz de su Grupo Parlamentario en el Congreso, Antonio Hernando, ha calificado de “repugnante” que Podemos incluya a Felipe González junto a Bárcenas o Rato, por mucho que discrepen con él políticamente.

Y en Ciudadanos han preferido sacar provecho de la situación. Miembros de la formación naranja declaran que mientras Podemos “saca autobuses” para luchar contra la corrupción, ellos son quienes “expulsan” a los corruptos de las instituciones.