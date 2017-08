Rajoy no asistirá a los toros en Pontevedra para huir de la corrupción

Desde que aterrizó en La Moncloa, los asesores de Rajoy han buscado que el presidente fuese especialmente “austero en el descanso” y huir de fotografías que pudieran resultar incómodas para su imagen en la situación delicada que atravesaba el país.

Las instantáneas veraniegas ya no suponen un peligro para su equipo y le han permitido recuperar viejas costumbres como veranear en Sanxenxo. Rajoy ha asistido seis años después, y por sorpresa, a la Cena-Baile de Gala del Liceo Casino de Pontevedra.

Le han recomendado no ir a los toros

Por el momento, Rajoy no se ha dejado ver este verano por el Club Náutico de Sanxenxo, del que es socio y en el que solía tomar el aperitivo como jefe de la oposición.

Tampoco ha acudido este año a los toros de la feria de Pontevedra, donde se le podía ver en veranos anteriores junto a dirigentes del PP gallego. Una de las imágenes habituales era la de Mariano Rajoy en la plaza, disfrutando de un puro y viendo las corridas de la feria de la Peregrina con otros compañeros de partido.

En el caso de los toros, no se trata de una casualidad, sino de una decisión muy calculada. Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes con acceso a La Moncloa, sus asesores le han recomendado evitar esa foto en la barrera de la plaza de toros de Pontevedra.

No pasan por alto que, en una de las últimas instantáneas tomadas en el coso pontevedrés, Rajoy aparecía acompañado del ex presidente de la Diputación provincial, Rafael Louzán y del empresario Pachi Lucas, amigo íntimo de Alberto Núñez Feijóo.

Sus nombres han sido asociados, en los últimos años, a presuntos casos de corrupción relacionados con cursos de formación en Galicia.

Evitar que se le asocie con la corrupción

La posibilidad de que esa imagen volviera a rememorarse chocaría frontalmente con la estrategia que su equipo de comunicación diseña para la vuelta del verano.

Está centrada en resaltar el protagonismo del presidente, quien, superado el difícil trance de tener que testificar en la Audiencia Nacional, tendrá que acudir en otoño a la comisión parlamentaria sobre la financiación del PP

En ese escenario, deberá enfrentarse a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que continúan centrando su labor en la corrupción del PP y lo que ellos consideran el papel protagonista de Rajoy en los escándalos. En Moncloa dan por hecho que ambos protagonizarán una dura ofensiva mediática dedicada a deteriorar su imagen.

En agosto pasado, preguntado sobre si acudiría a alguna de las tardes a la feria taurina de Pontevedra, el presidente aseguró que “hace tiempo” que no va: “No entiendo mucho de toros pero es una tradición que me gusta mucho. Pero ahora me da un poco de pereza”, reconoció.