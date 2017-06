Pedro Sánchez se carga a Miguel Ángel Heredia de la dirección del Grupo Socialista

Meritxell Batet e Isabel Rodríguez se salvan

Fue el diputado que llamó “hijaputa” a Margarita Robles. Además, era considerado “los ojos y los oídos” de Susana Díaz en el Congreso

Pedro Sánchez demostró ayer, con las incorporaciones de Patxi López y Guillermo Fernández Vara a la nueva dirección socialista, que su promesa de integración no era un mero anuncio tras ganar las primarias. Esa postura, no obstante, no ha impedido al secretario general establecer unos límites, que afectarán fundamentalmente a los colaboradores más próximos a Susana Díaz.