La hucha de los independentistas está llena: tienen para pagar ocho multas como la de Homs

El pasado mes de mayo, las entidades independentistas Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural pusieron en marcha una “caja de solidaridad”, o lo que es lo mismo, una hucha en la que reunir donativos con los que hacer frente a las multas que vayan recibiendo los políticos que sean condenados por sus responsabilidades en el proceso hacia una Cataluña independiente.

En la primera semana, los simpatizantes del secesionismo aportaron unos 100.000 euros. Con esta cantidad, por ejemplo, se costearon los 30.000 euros de multa impuestos a Francesc Homs, condenado por el Tribunal Supremo por un delito de desobediencia grave como consejero de Presidencia de la Generalitat de Cataluña cuando organizó la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.

El dinero recaudado por la ANC y Òmnium Cultural llegó también para pagar los 24.000 euros que debía afrontar la ex consejera de Educación Irene Rigau, y ha servido para afrontar algunas otras multas menores.

Procesos que pueden acabar en multas antes del 1-O

Fuentes de la Assemblea Nacional Catalana, que controla esta “caja de resistencia”, explican a El Confidencial Digital que una vez pasados los primeros días los simpatizantes de la causa independentista siguieron contribuyendo con sus donaciones.

Desde la ANC se muestran satisfechos con la cantidad que han conseguido recaudar en estos más de dos meses de funcionamiento. No aportan la cifra concreta, pero aseguran que con lo que han conseguido podrán hacer frente a las multas que podrían ser impuestas en los próximos meses a políticos inmersos en causas judiciales relacionadas con el proceso independentista.

“Hay suficiente para pagar entre cinco y ocho multas como las últimas que ha habido”, señalan fuentes de la Assemblea Nacional Catalana. La hucha les llegará para afrontar procesos que pueden resolverse antes del 1 de octubre, la fecha del referéndum que la Generalitat pretende celebrar.

Son varios los procedimientos judiciales en curso contra políticos con responsabilidades en distintos pasos hacia la secesión. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está investigando a la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, por licitar la compra de urnas y material electoral, contrato que acabó desierto.

Además, hay algunos otros procesos con políticos independentistas imputados que podrían avanzar en estos meses antes del referéndum. Si las multas son de cantidades similares a las de Homs y Rigau (o también de Joana Ortega y Artur Mas), las entidades secesionistas calculan que podrán afrontar hasta ocho sanciones económicas de este tipo.

Por el momento, la ANC y Òmnium Cultural no tienen previsto relanzar la campaña de recaudación de donativos en visto de lo que ya tienen acumulado en esta hucha o “caja de resistencia”. Y después del 1 de octubre se muestran confiados en que ya no será necesario pagar multas: tras el referéndum esperan que Cataluña sea ya un estado independiente en el que los tribunales españoles no tendrán ningún poder de multar.