50.000 votos para salvar a Pablo Iglesias

En enero de 2014, Pablo Iglesias presentó, en el Teatro del Barrio de Lavapiés, un proyecto político bautizado como “Podemos”. El entonces profesor de la Complutense y presentador de La Tuerka anunció entonces que si el manifiesto fundacional de ese movimiento lograba 50.000 firmas, presentaría candidatura a las elecciones europeas que se celebraban en mayo de ese año.

48 horas bastaron para superar ese objetivo. Miles de ciudadanos entraron en la web www.podemos.info y avalaron la candidatura de Iglesias al Parlamento Europeo, dando de esa forma el pistoletazo de salida a la transformación de esa iniciativa en un nuevo partido político de ámbito nacional.

Pues bien. Según ha sabido El Confidencial Digital, tres años después de la recogida de esas firmas el equipo de Pablo Iglesias ha contactado con aquellos que impulsaron al secretario general entonces para que vuelvan a apoyarle ahora en Vistalegre II.

Muchos de ellos, explican a este diario, no estaban registrados como “afiliados” de Podemos y no habían participado en ningún proceso interno del partido, entre otras cosas, porque hasta ahora nadie había contactado con ellos. No obstante, y para esta ocasión, Iglesias quiere que voten en Vistalegre II... y a favor de su candidatura.

Oleada de mensajes en redes sociales

Esa petición a los 50.000 firmantes de la candidatura europea ha llegado vía e-mail, pero esta no es la única vía de comunicación empleada por Iglesias y los suyos para pedir el voto de cara a la Asamblea Ciudadana del sábado.

Así, personas como Juan Carlos Monedero, Rafael Mayoral y Ramón Espinar, todos afines a Iglesias, han enviado a través de Twitter mensajes masivos animando a todos a participar en Vistalegre II y votar por el actual secretario general.

Dicha estrategia, no obstante, también la ha empleado Miguel Urbán, el candidato de Izquierda Anticapitalista, y cargos afines a Errejón. Cada uno, para pedir apoyos a su propia lista en la Asamblea Ciudadana. El anticapitalista ha aprovechado su propio mensaje para reivindicar los apoyos que ya tiene, donde destacan los sombres de Teresa Rodríguez y Kichi, el alcalde de Cádiz.