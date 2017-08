La Audiencia Nacional investiga el triple de delitos de terrorismo yihadista que hace diez años

Sólo en 2016 se llevaron a cabo en España más de 200 operaciones contra yihadistas, y en lo que llevamos de 2017 ya hay 51 detenidos por delitos relacionados con el terrorismo islámico, cifra que en los últimos diez años asciende a 687 y que se ha multiplicado por tres desde 2007, según afirman titulares de los Juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional.

Un magistrado afirma a El Confidencial Digital que más del 20% de las causas que instruye en su Juzgado están relacionadas con delitos de terrorismo: enaltecimiento en redes sociales y planificación de atentados, fundamentalmente.

La última investigación abierta ha sido la de los atentados de Barcelona y Cambrils del pasado 17 de agosto, abierta por el juez Fernando Andreu, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la AN. De momento hay dos detenidos a los que el fiscal se niega concederles la libertad provisional.

Centralización en Madrid

En caso de atentado, la Fiscalía interpone la denuncia directamente a la Audiencia Nacional y no a los juzgados de primera instancia del partido judicial en el que se haya cometido el presunto delito: se presupone que se trata de operaciones terroristas, que investiga la AN de manera centralizada en toda España, y no de delitos comunes.

De hecho, según ha podido saber ECD de fuentes judiciales de la AN, más de la mitad de las causas que a día de hoy permanecen abiertas en la AN investigan delitos de terrorismo yihadista cometidos en Ceuta y Melilla. En segundo lugar figura Cataluña, donde residen más de 515.000 musulmanes, según la Unión de Comunidades Islámicas en España (Ucide).

Dos hechos clave han marcado el punto de inflexión en este aumento de causas judiciales: el atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 en Madrid, perpetrado por yihadistas de origen marroquí; y el nacimiento del Daesh en Irak y Siria, con la consiguiente expansión de atentados en todo el mundo y perpetrados por células muy pequeñas y con pocos medios.