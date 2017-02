El PSOE no ve viable la reforma que concede la instrucción a los fiscales

Este confidencial ya contó que el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció el pasado cinco de diciembre, en el Congreso de los Diputados, su intención de promover una nueva la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que, entre otras cosas, la instrucción de los sumarios corresponderá a los fiscales, y no a los jueces como ocurre actualmente.

El ministro propuso que el fiscal sea el instructor, con una Oficina Judicial que le asistiría en temas funcionales y administrativos; que además un juez de garantías supervise el proceso, garantizando el respeto a los derechos del investigado; y que, tras la primera fase de instrucción, una vez se tenga claro que hay indicios penales, se inicie inmediatamente el juicio oral, de forma que las pruebas se concentren en esta segunda fase.

Fuentes judiciales pertenecientes al Partido Popular, cuentan a El Confidencial Digital que uno de los principales objetivos es agilizar los procesos judiciales, concediendo la responsabilidad de instrucción a los fiscales y así, rebajar la carga de trabajo de los jueces.

Sin embargo, a pesar de la apariencia de no encontrar opositores al confirmar desde ECD que las principales asociaciones de jueces (Jueces Francisco Vitoria, Asociación Nacional de Jueces, Jueces para la democracia, Asociación de Magistrados), no se oponían a la iniciativa de separar la instrucción del enjuiciamiento, fuentes del Partido Socialista afirman ante El Confidencial Digital que no ven viable la reforma.

Argumentan ante esta redacción, que antes de llevar a cabo esta iniciativa, y poner a la justicia española al ‘son’ de Europa, primero hay que arreglar aspectos primordiales que entorpecen los procesos judiciales del día a día. Como por ejemplo dotar a los juzgados de los medios necesarios, solucionar los problemas ocasionados a través del sistema LexNET o dar respuesta a los 1.500 jueces de instrucción sobre su próximo destino.

A pesar de los dos caminos propuestos por el PP para los jueces de instrucción, continuar como jueces de garantías o pasarse al Ministerio Fiscal para continuar instruyendo, los socialistas, tal y como informan a ECD, no apoyarán estas medidas ya que opinan que “no hay fiscales suficientes para sustituir a 1.500 jueces de instrucción, ni hay hueco suficiente para reubicar a los magistrados”.

Fuentes socialistas confirman a El Confidencial Digital que no apoyarán la iniciativa de Catalá, al considerarla inviable sin antes resolver aspectos que afectan al día a día de los ciudadanos en los procesos judiciales.