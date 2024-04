Chat GPT llega a los bufetes de abogados: redacta demandas y responde dudas

Chat GPT.

La inteligencia artificial ya empieza a incorporarse en los despachos de abogados españoles y a integrarse en su día a día. No solamente es una gran fuente de información, sino que puede utilizarse como herramienta para ahorrar tiempo.

El socio director de Ecija Abogados y profesor de universidad Alejandro Touriño ha afirmado que hoy en día esta tecnología permite "automatizar y hacer más eficientes determinados procesos que son puro servicio jurídico". Eso incluye la redacción de contratos, la revisión de documentación, las herramientas de traducción y, sobre todo, la resolución de consultas legales.

De todas las inteligencias artificiales que se han desarrollado los últimos años, Chat GPT es la más conocida, también por los abogados.

Jesús Ruiz Ballesteros, director y fundador de la firma RB Abogados, ha logrado entrenarle para que sus soluciones se adapten cada vez mejor a las necesidades del despacho.

En su caso, ha explicado que usan Chat GPT para hacer presentaciones, escribir artículos o incluso pedirle que genere frases para las redes sociales del despacho, lo que les permite ahorrar en personal.

Automatizar consultas

Uno de los usos más extendidos de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico es la automatización de respuestas a consultas habituales. Ruiz ha asegurado que reciben muchas preguntas de clientes que son similares y a través de herramientas como Chat GPT se pueden estandarizar las soluciones.

Pablo Martínez, director y fundador de G&C Abogados, ha explicado que en su despacho utilizan, además de Chat GPT, la inteligencia artificial desarrollada por el Colegio de Abogados de Madrid para confeccionar documentos.

Esta herramienta analiza lo que el abogado está escribiendo y proporciona al mismo tiempo mensajes con referencias a sentencias del Tribunal Supremo o borradores que se encuentren en la base de datos interna del negocio y que previamente se han anexado a la tecnología.

“Lo que se busca con estas herramientas es que tu trabajo sea más ágil a la hora de confeccionar los documentos, si lo medimos en tiempo, estas cuatro horas que tardabas puedes reducirlas a tres y a dos”, ha argumentado.

Asistente jurídico

En todo caso, ha matizado Martínez, la inteligencia artificial es un “asistente jurídico”. "No hay que olvidar que lo que te pueda redactar siempre será un borrador", ha recordado. Una opinión que también coincide el abogado Ruiz Ballesteros.

“No puedes utilizarlo sin saber. Si vas a escribir un contrato de arrendamiento tienes que enseñarle al Chat tanto ley de arrendamientos urbanos como las leyes locales o para saber si lleva IVA o no una compraventa necesitarás preguntarle en base a la ley que la regula”, ha descrito este último.

Abogados y jueces expedientados

Hasta la fecha, ya se han abierto algunos expedientes sancionadores a abogados y jueces que han redactado sus documentos con herramientas de inteligencia artificial sin revisar y les han inducido a error.

Precisamente por eso, Alejandro Touriño, ha sostenido que en el punto en el que está ahora mismo desarrollada la IA se necesita de un humano que supervise su trabajo. “Más que por el riesgo de sanción es porque es una tecnología relativamente inmadura y nos podemos encontrar con que el resultado que recibimos no sea el adecuado”, ha explicado.

Hubo un caso en Estados Unidos de un letrado que escribió una demanda utilizando Chat GPT y la herramienta, al no encontrar sentencias para sostener los argumentos, terminó inventándoselas.

Algunos clientes generan borradores con Chat GPT

Este mal uso de la tecnología también se extiende en la ciudadanía. El abogado Pablo Martínez ha comentado que a veces han llegado clientes al despacho con un borrador ya hecho con Chat GPT.

“Eso tiene un peligro porque este tipo de herramientas lo que te dan es un borrador, pero cada cliente es un mundo diferente, cada caso es un mundo diferente”, ha expresado.

Por ello, ninguno de los tres abogados consultados por ECD se ven amenazados por la IA ni creen que se llegue a sustituir el trabajo del abogado.

Problemas de confidencialidad

Touriño, como experto en el ámbito del derecho tecnológico, ha señalado que no todas las herramientas son adecuadas. Pueden no beber de las fuentes de información correctas, no tener la formación necesaria o presentar problemas de confidencialidad en las consultas, como es el caso de Chat GPT

Una de las grandes obligaciones que tiene un despacho como Ecija a la hora de asesorar a grandes corporaciones es garantizar la privacidad, confidencialidad y que no hayan brechas de seguridad en sus comunicaciones.

Por tanto, Chat GPT no es apto para estos casos, pues la naturaleza de este robot es reutilizar toda la información que uno le proporciona para futuras consultas de terceros.

En cambio, Touriño ha explicado que el sistema al que están habituados en su despacho es Copilot, de Microsoft. Con esta inteligencia artificial generan los primeros borradores de una demanda o un contrato y analizan la documentación que les proporcionan las compañías.

Transparencia

En España todavía no existe una regulación para utilizar la inteligencia artificial, aunque a nivel europeo sí que se ha legislado en esta materia y empezará a ser aplicable en los próximos meses.

Una de las obligaciones que establecerá esta nueva norma será la transparencia y obligará a las empresas (y por extensión a los despachos de abogados) a informar al receptor cuando se haya utilizado una IA.

Pocos despachos usan la IA

Al ser una tecnología relativamente reciente, todavía son pocos los despachos que se han animado a implementar la inteligencia artificial.

“La inteligencia artificial está extendida, pero aún hay despachos que viven en la antigüedad”, ha lamentado Ruiz Ballesteros.

“El sector jurídico es extremadamente conservador y eso hace que el grado de adopción de la IA sea menor que en otros sectores”, ha coincidido Touriño.