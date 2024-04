Sanción de 300 euros para el primer abogado castigado por la huelga del turno de oficio

Abogados de oficio con pancartas durante una protesta para reclamar mejoras laborales, frente al Congreso de los Diputados, a 27 de abril de 2023. (Foto: Carlos Luján / Europa Press)

La huelga de los abogados y procuradores del turno de oficio para actualizar los baremos continúa. Muchos juicios por toda España se han tenido que aplazar y ya se ven las primeras consecuencias de ello para los profesionales: apertura de expedientes y, ahora, la primera sanción por incomparecencia a un juicio oral.

A principios de mes Confidencial Digital contó que varios Colegios de Abogados de todo el territorio nacional habían abierto expedientes informativos a algunos letrados del turno de oficio como medida para frenar la huelga.

El abogado del Sindicato Venia -los convocantes de la protesta- Antonio Vázquez explicaba que esta práctica era habitual y se usaba como “medio de coacción”.

No obstante, la primera sanción ha venido por parte de un juzgado. El Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid ha impuesto una multa de 300 euros al abogado David Lázaro por no comparecer en una vista al encontrarse en huelga.

Le comunicaron que no tenía derecho a huelga

Se trataba de un procedimiento de hurto de una bicicleta y el letrado ya había informado de que no iba a acudir. Además, este asunto no entraba como servicios mínimos, es decir, de violencia de género, menores, medidas cautelares o causas con preso.

“Al día siguiente me llamaron para decirme que no tenía derecho a huelga y que debía ir al juicio, pero me negué”, explica Lázaro.

No pudo alegar nada

Esta llamada ocurrió el jueves 11 de abril, y al día siguiente se encontró con una notificación del juzgado que le informaba de que le habían abierto un expediente disciplinario y le habían impuesto una multa de 300 euros. “Todo a la vez, sin darme oportunidad de alegar nada”, reivindica.

Apertura de expediente disciplinario y multa. (Foto: Cedida)

Advertencia de delito si no comparece

La notificación viene acompañada, además, de otra providencia en la que la magistrada advierte al letrado de que si vuelve a faltar al juicio oral señalado nuevamente para el próximo 16 de mayo, “podrá desencadenar en deducción de testimonio” por delito de obstrucción a la justicia. Este tipo penal está dirigido a aquellos abogados que dejen voluntariamente de comparecer sin una causa justa ante el juzgado y provoqué la suspensión de un juicio oral.

“Lo hemos entendido como una presión y un intento de vulnerar el derecho a huelga para que vaya al próximo juicio”, afirma el afectado. Añade que fueron al juzgado para hablar con el tribunal, pero no les recibieron.

Advertencia por volver a no comparecer en el juicio (Foto: Cedida)

Recurso de amparo

Lázaro, que ha contado con el apoyo de los abogados del Sindicato Venia, ha anunciado que va a recurrir la resolución.

Asimismo, este miércoles va a solicitar un recurso de amparo en el Colegio de Abogados de Valladolid.

15 céntimos para protestar

El sindicato Venia ha puesto en marcha una campaña por redes sociales para recaudar los 300 euros, a la vez que consigue con ello un eficaz método de protesta.

David necesita 30000 céntimos de todos los compañeros para pagar la sanción impuesta por estar de huelga.

Haz tu aportación de 0,15 en la CTA ES55 0049 3569 9200 0500 1274

Titular: juzgado penal 2 Valladolid

Concepto: 4638000074014723 sanción injusta a David Lázaro — Sindicato De Abogados Venia (@SindicatoAboga2) April 22, 2024

Piden ingresos de entre 1 y 19 céntimos enviados directamente al juzgado no solamente para ayudar al compañero sino para que, en caso de que se estime el recurso de Lázaro, la jueza lo tenga más complicado para devolver cada transferencia.

“Ha sido idea del sindicato. No tenemos tractores, pero tenemos imaginación”, opina.

“Estoy expectante”

“No tengo miedo, pero estoy expectante”, asegura Belén Diéguez, una abogada del turno de oficio de Santiago de Compostela que todavía está esperando la resolución de su expediente informativo.

En su caso, explica, fue el Colegio de Abogados de la ciudad gallega el que abrió las diligencias y sostiene que a día de hoy no tienen pruebas para llevar a cabo una posible sanción.

La letrada ha llegado incluso a pedir una solicitud de conciliación con el decano del Colegio a raíz de una serie de supuestas amenazas e insultos contra ella por parte de los miembros del Gobierno de la corporación, pero jamás llegaron a comparecer.