Expedientes a abogados para frenar la huelga del turno de oficio

A finales de 2023, tras encadenar la huelga de los letrados de la administración de justicia con la de los funcionarios, otro sector manifestó su malestar con el sistema: el del turno de oficio.

El 21 de noviembre el sindicato Venia Advocatorum Uno convocó a todos los abogados y procuradores que prestan servicios en la justicia gratuita para reivindicar retribuciones dignas y una regulación jurídica del sector.

Desde entonces, algunos colegios han secundado la huelga, como el de Cartagena, pero otros han puesto trabas a los letrados.

Ese es el caso del Colegio de Santiago de Compostela, el cual no secunda la huelga. Según han confirmado fuentes del sindicato Venia, la corporación ha abierto expedientes informativos o diligencias a varios letrados y una abogada ha llegado incluso a presentar una solicitud de conciliación contra el propio decano y una miembro de la Junta de Gobierno.

Cabeza de turco

“En este momento me siento atacada por la institución y creo que me tienen de cabeza de turco”, ha afirmado Belén Diéguez, la única letrada del turno de oficio del colegio a la que todavía no le han cerrado su expediente y que es una de las coordinadoras del sindicato que siempre está en primera línea.

La abogada ha contado que antes de Navidad se le asignó un asunto de estafa que pertenecía al turno de oficio. Ella se puso en contacto con el cliente y le informó de que si su caso no entraba como “servicios mínimos”, iba a solicitar la suspensión porque estaba de huelga.

Expediente informativo

Al cabo de unas semanas, ya pasadas las vacaciones, entró al despacho una carta del departamento de deontología del Colegio de Abogados de Santiago en la que se le informaba que habían acordado por unanimidad “abrir diligencias de información previa para conocer los hechos denunciados” por el cliente.

Como reza en la carta, el cliente presentó una queja ante el colegio para solicitar un cambio de letrado porque la que le habían asignado estaba de huelga y no había podido asistirle. “Lo cual no es cierto”, ha matizado la letrada.

Desde el primer momento, ella estuvo en contacto con la procuradora y a la espera de saber si ya se habían personado en el asunto o habían recibido algún documento del juzgado, ha asegurado.

Cuando recibió la carta del Colegio, Diéguez volvió a llamar a la procuradora y se enteró de que ya habían asignado una nueva letrada a su cliente sin notificarle.

Además, el propio cliente le contó cuando ella lo llamó que nunca había tenido la intención de poner una queja, lo único que buscaba era cambiar de abogada por otro profesional que no estuviera en huelga.

Cabe destacar que ECD se puso en contacto con el Colegio de Abogados de Santiago para conocer su versión de los hechos, pero no hemos recibido respuesta.

Medida de “coacción”

“Los colegios lo que hacen es abrir unas diligencias o un expediente informativo, que es el paso previo para un expediente disciplinario, y esto lo usan como medio de coacción”, ha explicado Antonio Vázquez, el abogado del sindicato Venia.

El letrado sostiene que esta práctica es generalizada porque “produce un efecto intimidatorio al colegiado” y cuando este se defiende, el Colegio ya no responde para no tener que comprometerse por escrito. Sucede lo que él llama “un silencio administrativo”.

“Me consta que además de Belén y otro compañero de Málaga, ha habido más amagos de este estilo en otras partes de España. Pero lo que no ha habido es imposición de sanción alguna”, ha asegurado.

Único caso sin archivar

“Creo que mi expediente lo han dejado así para dar ejemplo a los demás compañeros”, ha afirmado Diéguez.

Y es que cuenta que conoce de otros casos de letrados a los que les han abierto expedientes informativos después del suyo y ya han sido archivados. “Probablemente lo que hagan es dilatarlo hasta que venza el expediente y lo dejen caducar para archivarlo. ¿Cómo resuelven un expediente para sancionarme cuando son ellos los que han infringido la normativa?”, ha preguntado.

No obstante, esta no es la única razón por la que ha presentado la solicitud de conciliación con el decano del colegio y una de sus miembros de la Junta de Gobierno.

Solicitud de conciliación con el Colegio

Diéguez denuncia que este vocal de la Junta la ha insultado públicamente en dos ocasiones, lo que ha ocasionado que otros compañeros la prejuzguen y reciba comentarios ofensivos en las reuniones que se llevan a cabo con otros colegiados.

La letrada ha explicado que cuando acudió al decano para mediara entre ella y la vocal, él terminó por amenazarla. Le dijo que “estaba haciendo las cosas mal” y que “a la que iban a abatir un expediente sancionador” era a ella por gritar que “iba a quemar el Consejo General y la Mutualidad” durante la manifestación del pasado 13 de febrero en Madrid.

Manifestación organizada por el Movimiento J2 de abogados y procuradores contra las mutualidades, 3 de febrero de 2024. (Foto: Carla Stavraky)

Los representantes del Colegio no acudieron

La vista por la conciliación se celebró el pasado viernes, pero ni el decano ni la vocal acudieron al acto, tan solo sus procuradores. De manera que el asunto no quedó resuelto.

Ahora, Diéguez ha asegurado que están estudiando presentar una querella contra ellos por presunta comisión de coacción, injurias y contra la libertad sindical ante un juzgado de lo penal. “Quiero que quede claro que yo no miento y que me han faltado el respeto a un nivel intolerable”, ha expresado.