10 planes gratis para hacer en Alcalá de Henares

Planes gratis para hacer en Alcalá de Henares.

Alcalá de Henares es una bonita e histórica localidad de la Comunidad de Madrid. El término municipal se extiende sobre la comarca natural de La Campiña, aunque parte de él se encuentra sobre La Alcarria. Cuenta con una superficie de 87,99 km².

La comarca de Alcalá, que actúa como área metropolitana, aglutina unos 800.000 habitantes y una superficie de 1.421 km². Está situado en la cuenca del Henares. Las distancias a otras ciudades son 31 km desde Madrid y 27 km desde Guadalajara.

Hoy te traemos los 10 planes gratis que no te debes perder en una escapada a Alcalá de Henares:

1. El Palacio Laredo.

Construido en Alcalá de Henares en 1882, el Palacete Laredo es un de estilo neomudéjar. Actualmente es sede delMuseo Cisneriano, del Centro Internacional Cisneros de Estudios Históricos y de la Institución de Estudios Complutense. En 1975 fue declarado Monumento Inmueble del Patrimonio Histórico Español.

2. La Calle Mayor.

Es de origen medieval y nació en el siglo XII como propuesta de los arzobispos de Toledo a su ciudad de Alcalá. Hablamos de 396 metros de historia y arte, que hacen de esta calle porticada la más larga de España. Fue el eje de la judería hasta 1492.

3. El Museo Casa Natal de Cervantes.

El Museo Casa Natal de Cervantes se encuentra en Alcalá de Henares, en un edificio que recrea allí donde, según los estudios del historiador Luis Astrana Marín, nació el escritor Miguel de Cervantes. Se encuentra en la Calle Mayor, junto al Hospital de Antezana

4. El Museo Arqueológico Regional.

El Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid fue creado el 27 de noviembre de 1997 por decisión delConsejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, tras el traspaso que se había producido en 1985 a las Comunidades Autónomas de las Competencias del Estado en Materia de Arqueología.

5. La Plaza de Cervantes.

Data del siglo XIII, esta plaza estaba originalmente fuera del recinto amurallado de la ciudad y se convirtió en el centro urbano en el siglo XVI. Hasta el siglo XIX sirvió también como escenario de corridas de toros.

6. El Teatro Corral de Comedias.

El Corral se inauguró en 1602 en la misma época que los Corrales de Comedias de Madrid, al aire libre, con sus adoquines, atrio y pozo. En 1769 se convirtió en un coliseo neoclásico, se techaba con un entramado de vigas que mejoraba la acústica, especialmente para espectáculos musicales.

7. La Catedral de Alcalá de Henares.

La Santa e Insigne Catedral-Magistral de los Santos Justo y Pastor es un templo catedralicio de culto católico dedicado a los Santos Justo y Pastor. Se encuentra en el centro de Alcalá de Henares, en la Plaza de los Santos Niños.

8. El Monasterio Cisterciense de San Bernardo.

El Monasterio Cisterciense de San Bernardo de Alcalá de Henares fue fundado en 1613 por el cardenal Bernardo deSandoval y Rojas. Es un edificio barroco, declarado monumento arquitectónico-artístico desde 1924.

9. Universidad de Alcalá.

La Universidad de Alcalá, Universidad Cisneriana o Universidad Complutense era la universidad que existía en la ciudad española de Alcalá de Henares. Fundada en 1499 por el cardenal Cisneros, se convirtió en el gran centro de excelencia académica de los siglos XVI y XVII.

10. El Parque Arqueológico La Casa de Hippolytus.

La Casa de Hippolytus es un yacimiento arqueológico en la ciudad. Forma parte de la ciudad romana de Complutum. El Valle del Henares vive como escenario dentro del Imperio Romano, en un periodo que probablemente se inicia en el siglo I a.C. C., y que se extiende hasta finales de la Edad Antigua, en torno al siglo V d. C. En un principio, la zona experimentó muchos conflictos, ya que la antigua Carpetania fue conquistada por los romanos y Complutum, ya en el año 80 d.C. C., fue un punto geográficamente importante por su ubicación entre vías primarias y secundarias. Laromanización se iniciaría en la población preexistente de Cerro del Viso, cuyas fortificaciones se irían reforzando a medida que se construyera la red viaria. Posteriormente, con la Paz de Trajano y los Antoninos, en el siglo II, la población comienza a descender al pie del cerro en busca de una zona con menos pendiente, más fértil y mejor comunicada.