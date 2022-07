Absentismo en la ITV: 8.949.519 vehículos circulan con el permiso caducado

Las cifras de absentismo en la ITV no se reducen, según alertan desde Aeca-ITV. Al cierre del primer semestre del año, se estima que alrededor del 40% de los vehículos obligados a pasar la inspección técnica de vehículos no la tienen al día, datos que se vienen registrando desde 2021.

Desde la asociación explican que, aunque hay algunos conductores que no pasan la ITV por simple descuido, existe un gran número de absentistas que no acude a las estaciones porque sabe que no pasará la ITV por el mal estado en el que se encuentra su vehículo y, al no querer o poder hacer frente al coste de la reparación, prefiere no realizar la inspección técnica de vehículos obligatoria y correr el riesgo de seguir circulando con un vehículo que, sabe, se encuentra en mal estado, sin seguridad y asumiendo el riesgo de una accidente de tráfico.

Esta situación coincide, además, con un periodo en el que se ha producido un aumento de la siniestralidad vial y de la gravedad de sus consecuencia. De acuerdo con cifras de la Dirección General de Tráfico (DGT), el primer semestre de 2022 ha cerrado con un 14% más de siniestros mortales en carretera que en el mismo periodo del año anterior. En total, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio se registraron 487 accidentes con víctimas mortales en las carreteras españolas, mientras que en el mismo periodo del 2021 fueron 418. Además desde el 1 de junio se endurecieron las medidas en las ITV.

Todos esos vehículos ocupan calles y carreteras sin cumplir los estándares de seguridad, quizá con defectos leves, pero puede también que con graves o muy graves. Según las estadísticas de la DGT (con datos de 2020), el 33% de las furgonetas y camiones de menos de 3.500 kilos implicados en accidentes de tráfico con víctimas no habían pasado la ITV. La cifra en turismos, sin embargo, fue del 17%.

Tabla de Sanciones de la DGT

Las multas relacionadas con la ITV engloban cuatro situaciones posibles:

ITV caducada. La sanción por tener un vehículo sin la ITV en vigor (en circulación o estacionado, ya sea en la calle o en un garaje) es de 200 euros.

La sanción por tener un vehículo sin la ITV en vigor (en circulación o estacionado, ya sea en la calle o en un garaje) es de Circular con la ITV desfavorable. Si se detecta un vehículo en marcha pese a que se le hayan detectado defectos graves –que solo permiten desplazarse hasta un taller– acarrea una multa de 200 euros . El titular del vehículo está obligado a repararlo y volver a revisarlo en un plazo máximo de dos meses.

Si se detecta un vehículo en marcha pese a que se le hayan detectado defectos graves –que solo permiten desplazarse hasta un taller– acarrea una multa de . El titular del vehículo está obligado a repararlo y volver a revisarlo en un plazo máximo de dos meses. Circular con una ITV negativa. Seguir circulando con defectos muy graves acarrea una sanción de 500 euros . En esta circunstancia, el vehículo solo puede abandonar la estación de ITV transportado por una grúa. El plazo máximo para la segunda revisión es de dos meses.

Seguir circulando con defectos muy graves acarrea una sanción de . En esta circunstancia, el vehículo solo puede abandonar la estación de ITV transportado por una grúa. El plazo máximo para la segunda revisión es de dos meses. No llevar el justificante. Según establece el Reglamento General de Vehículos, la pegatina de la ITV ha de colocarse en el ángulo superior derecho del parabrisas –mirando desde el interior–, ya que se considera que es el lugar que menos afecta a la visibilidad del conductor. Es obligatorio llevarla pegada, ya que acredita que se ha pasado la revisión técnica y complementa la tarjeta de la ITV. No hacerlo puede ser motivo de sanción, de entre 80 y 100 euros, sin detracción de puntos

Plazos de la ITV

La primera inspección técnica se debe realizar a los cuatro años de la matriculación de un coche.

A partir de ese momento, los turismos de entre cuatro y diez años de antigüedad deben superar la inspección cada dos años, y después realizarla anualmente.

En el caso de las motos, tras el periodo de cuatro años (tres en el caso de los ciclomotores) la revisión pasa a ser bienal indefinidamente. Después de la primera revisión, en la tarjeta de inspección se indica el día en que ha de pasarse la próxima.

Puede hacerse durante los 30 días anteriores a esa fecha sin que eso varíe los plazos de la siguiente.

La ITV salva vidas

Otra de las cifras que se puso sobre la mesa durante la presentación del estudio es que el 5% de los accidentes que se producen en nuestro país están provocados por el estado del vehículo. Es por ello que, según el estudio presentado y elaborado por el centro de educación superior de la capital, gracias a la ITV se evitaron 15.641 siniestros viales, 13.110 heridos y 148 muertes, unas cifras que suponen un ahorro de 395 millones.

Y, teniendo en cuenta la implicación de automóviles sin tener esta inspección en regla, si la hubieran pasado se habrían ahorrado 13.517 siniestros, 11.643 heridos y 146 muertes. Todo, con una repercusión económica de 370 millones de euros.

Si a esto sumamos el impacto medioambiental gracias al control de emisiones, estas estaciones han evitado 575 víctimas prematuras en 2021 por exposición a partículas, lo que representa 706 millones, y, si todo el parque pasara el examen, se sumarían otros 207.