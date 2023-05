El cambio de Alfred Molina: Antes y después

Alfred Molina es un actor británico de origen español que ha destacado en el teatro, el cine y la televisión en ambos países. Su versatilidad y habilidad para interpretar personajes de diferentes matices lo han convertido en una figura respetada en la industria del entretenimiento. Además de su trabajo como actor, también ha incursionado en la narración de audiolibros y la dirección de teatro. Es conocido por su trabajo en teatro, cine y televisión en ambos países.

Molina ha experimentado diferentes cambios de look a lo largo de su carrera, mostrando una gran versatilidad en su apariencia y adaptándose a los personajes que ha interpretado en el cine y la televisión. Desde su pelo más oscuro y una barba definida en sus inicios, hasta su estilo más pulido y elegante en su trabajo más reciente, el actor ha demostrado que su talento no se limita a la actuación, sino que también se extiende a su sentido del estilo.

Alfred Molina. Antes y después

Carrera como actor

Molina creció en una familia española en Londres, y comenzó su carrera como actor en el teatro. Hizo su debut en el West End en 1974 en la obra "The Ruling Class", y luego trabajó en varias producciones en el National Theatre de Londres.

En el cine, Molina ha aparecido en una gran cantidad de películas, destacándose su papel como el Doctor Octopus en la película de superhéroes "Spider-Man 2". También ha participado en películas como "Frida", "Chocolat", "An Education" y "Love is Strange", entre muchas otras.

Alfred Molina. Numerosas actuaciones

En televisión, Molina ha sido reconocido por su trabajo en la serie "Law & Order: Los Angeles", por la que fue nominado a un premio Emmy. También ha aparecido en series como "Feud", "Angie Tribeca" y "The Crown".

Además de su carrera en la actuación, Molina también ha trabajado como narrador de audiolibros y ha dirigido obras de teatro. En 2004, recibió la Orden del Imperio Británico por sus servicios a las artes.

Alfred Molina. Antes y después

Cambios de look

Alfred Molina además de su trabajo en la actuación, el actor británico de origen español también ha experimentado diferentes cambios de look a lo largo de su carrera.

En sus inicios, Molina lucía un pelo más oscuro y abundante, con una barba y bigote bien definidos que le daban un aspecto más maduro y sofisticado. En sus primeros trabajos en la televisión y el cine, se le podía ver con este look en películas como "Raiders of the Lost Ark" y "Letter to Brezhnev".

En la década de los 90, Molina optó por un cambio de look algo más radical al afeitarse la barba y el bigote, dejando su rostro limpio y al descubierto. Este cambio se vio reflejado en su trabajo en la película "Enchanted April" y en la serie de televisión "The Trials of Oz".

En la película "Frida" del año 2002, Molina interpretó al artista mexicano Diego Rivera y cambió su look una vez más para adaptarse al personaje. En esta ocasión, se dejó crecer el pelo más y algo de barba, logrando un aspecto más rudo y desaliñado que le valió una nominación al premio BAFTA por su actuación.

Alfred Molina. Sus diferentes estilos

Películas más recientes

En su trabajo más reciente, Molina ha lucido un look más pulido y elegante, con el pelo más corto y un estilo de barba más cuidado. Este cambio se puede apreciar en su participación en la serie de televisión "The Morning Show" y en la película "Promising Young Woman".