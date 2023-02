El cambio de Brittany Snow: Antes y después

Brittany Snow es una actriz estadounidense nacida el 9 de marzo de 1986 en Tampa, Florida. Comenzó su carrera a la edad de tres años en anuncios publicitarios locales. Con solo seis años, se mudó a Nueva York para continuar su carrera como actriz.

Su primer papel importante en la televisión fue en la serie "Guiding Light" en 1998, donde interpretó a Susan "Daisy" Lemay durante tres años. En 2005, Brittany consiguió su primer papel principal en una película en "The Pacifier", junto a Vin Diesel.

​En 2006, Brittany ganó fama internacional con su papel de Amber Von Tussle en la adaptación cinematográfica del musical "Hairspray". También participó en otras películas como "John Tucker Must Die" y "Prom Night".

En 2012, Brittany se unió al reparto de "Pitch Perfect", una película sobre un grupo de estudiantes universitarios que forman un grupo a capella. Interpretó el papel de Chloe, una de las integrantes del grupo. La película fue un gran éxito y Brittany continuó interpretando a Chloe en las secuelas de la película.

Además de su carrera como actriz, Brittany ha sido activista en la lucha contra la violencia doméstica y ha trabajado con organizaciones como "Love Is Louder" y "The Rape, Abuse & Incest National Network". En cuanto a su vida personal, Brittany ha sido relacionada con varios actores, incluyendo a Tyler Hoechlin y Andrew Jenks. En 2020, se casó con su novio de varios años, Tyler Stanaland.

Cambios de looks.

A lo largo de los años, ha experimentado con diferentes estilos y peinados, desde cortes de pelo cortos hasta largas melenas rubias. Hoy repasamos todos los cambios de look de Brittany Snow desde sus inicios hasta hoy.

2000

Comenzando en la década de 2000, Brittany apareció en películas como "John Tucker Must Die" y "The Pacifier" con un look juvenil y fresco. Llevaba el pelo largo y liso, con flequillo recto y mechas rubias sutiles.

2007

En 2007, Brittany sorprendió a todos con un corte de pelo radicalmente diferente. Optó por un corte más corto y desordenado que le daba un aspecto más atrevido y maduro. Este corte de pelo le dio a Brittany una imagen más moderna y vanguardista, que combinaba perfectamente con su personalidad.

2009

Pero no duró mucho tiempo, ya que en 2009, Brittany volvió a lucir una larga melena rubia, con rizos suaves y un estilo más romántico. Este look fue uno de los favoritos de los fans de la actriz.

2012

En 2012, Brittany decidió volver a cortarse el pelo, esta vez optando por un bob asimétrico con mechas rubias y castañas. Este corte de pelo más corto le daba un aspecto más sofisticado y elegante, perfecto para su papel en la película "Pitch Perfect".

2016

En 2016, Brittany dio un giro radical a su imagen con un corte de pelo "pixie". Esta vez, el pelo estaba aún más corto y desordenado que en su corte anterior, pero Brittany lo llevó con estilo y confianza.

Últimos años

En los últimos años, Brittany ha mantenido su pelo rubio y ha experimentado con diferentes tonos y peinados. Desde rizos suaves hasta ondas desordenadas, su look actual combina a la perfección el glamour de Hollywood con un estilo natural y relajado.

Sin duda, Brittany Snow es una actriz talentosa y comprometida, que ha trabajado en numerosas películas y series de televisión a lo largo de su carrera. Su participación en la lucha contra la violencia doméstica y otras causas sociales demuestra su compromiso y dedicación en hacer del mundo un lugar mejor.