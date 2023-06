El cambio de Chris Evans: Antes y después

Chris Evans, cuyo nombre completo es Christopher Robert Evans, es un actor estadounidense nacido el 13 de junio de 1981 en Boston, Massachusetts. Es conocido por interpretar a Steve Rogers, también conocido como el Capitán América, en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Desde joven, Chris mostró interés por la actuación y participó en obras de teatro en la escuela secundaria. Después de graduarse, decidió seguir su pasión y se trasladó a Nueva York para estudiar en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Durante ese tiempo, obtuvo pequeños papeles en series de televisión como "Opposite Sex" y "The Fugitive".

Chris Evans. Fuente |Wikipedia Commons.

Su primer papel destacado en el cine fue en la comedia romántica "Not Another Teen Movie" en 2001, donde interpretó a Jake Wyler. Aunque la película recibió críticas mixtas, el carisma y el talento de Evans no pasaron desapercibidos, lo que le abrió las puertas a nuevas oportunidades en la industria del cine.

En los años siguientes, Chris Evans protagonizó una serie de películas, incluyendo "Cellular" (2004), "Fantastic Four" (2005) y su secuela "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer" (2007), donde interpretó a Johnny Storm, también conocido como la Antorcha Humana. Estos roles le permitieron ganar popularidad y consolidarse como actor en Hollywood.

Chris Evans. Fuente |Wikipedia Commons.

Sin embargo, fue en 2011 cuando Chris Evans alcanzó un nivel de reconocimiento internacional al interpretar al icónico superhéroe de Marvel, el Capitán América, en la película "Captain America: The First Avenger". Su interpretación del valiente y patriótico Steve Rogers fue muy elogiada por la crítica y por los fanáticos, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos del Universo Cinematográfico de Marvel.

A partir de entonces, Chris Evans interpretó al Capitán América en varias películas de Marvel, incluyendo "The Avengers" (2012), "Captain America: The Winter Soldier" (2014), "Avengers: Age of Ultron" (2015), "Captain America: Civil War" (2016), "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019). Su interpretación del héroe patriota le valió el reconocimiento y el cariño de millones de seguidores en todo el mundo.

Chris Evans. Fuente |Wikipedia Commons.

Fuera del universo Marvel, Chris Evans ha participado en otros proyectos cinematográficos aclamados, como "Snowpiercer" (2013), "Gifted" (2017) y "Knives Out" (2019). Además de su talento actoral, también ha incursionado en la dirección, dirigiendo la película "Before We Go" (2014).

A lo largo de su carrera, Chris Evans ha sido elogiado por su versatilidad como actor, su dedicación al trabajo y su carisma en la pantalla. Además de su talento, también se destaca por su activismo y su participación en causas sociales, como la defensa de los derechos LGBT y el apoyo a los veteranos de guerra.

Chris Evans. Fuente |Wikipedia Commons.

Cambios de look:

A lo largo de su carrera, hemos sido testigos de la evolución de su imagen y estilo, desde sus primeros papeles hasta convertirse en un ícono de moda en la industria del cine. Hoy analizamos los cambios de look más destacados de Chris Evans desde sus inicios hasta el día de hoy.

Chris Evans. Fuente |Wikipedia Commons.

Sus primeros años

En sus primeros años en la actuación, Chris Evans lucía un aspecto juvenil y fresco. Con su pelo castaño claro y sus ojos azules cautivadores, destacaba por su atractivo físico natural. En películas como "Not Another Teen Movie" (2001) y "The Perfect Score" (2004), lo vimos con un estilo desenfadado, luciendo su pelo más corto y un aspecto juvenil acorde con los personajes que interpretaba.

Fantastic Four

A medida que su carrera avanzaba, Chris Evans comenzó a experimentar con diferentes estilos de barba y peinados. En películas como "Fantastic Four" (2005) y su secuela "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer" (2007), donde interpretó a Johnny Storm, la Antorcha Humana, adoptó un aspecto más rebelde y urbano. Lució un pelo más despeinado y un poco de barba de varios días, lo que resaltaba su atractivo masculino y su personalidad arriesgada.

Fantastic Four. Fuente |Pinterest.

Captain America: The First Avenger

Sin embargo, uno de los cambios de look más notables de Chris Evans fue cuando asumió el papel del Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel. En "Captain America: The First Avenger" (2011), adoptó un estilo de peinado retro con el pelo más corto y bien peinado hacia atrás, resaltando su mandíbula fuerte y su apariencia militar.

Captain America: The First Avenger. Fuente |Pinterest.

The Avengers

Este look se convirtió en su sello distintivo durante su participación en las películas de Marvel, y lo vimos luciendo el mismo estilo en "The Avengers" (2012), "Captain America: The Winter Soldier" (2014) y otras producciones de la franquicia.

The Avengers. Fuente |Pinterest.

Snowpiercer

A lo largo de los años, Chris Evans ha demostrado su versatilidad y ha experimentado con diferentes aspectos físicos para sus personajes. En películas como "Snowpiercer" (2013) y "Puncture" (2011), lució un pelo más largo y una barba más completa, mostrando un aspecto más desaliñado y rebelde.

Snowpiercer. Fuente |Pinterest.

Knives Out

Más recientemente, hemos visto a Chris Evans con cambios de look más sutiles pero igualmente impactantes. En películas como "Knives Out" (2019), mostró un estilo más sofisticado y elegante, con el pelo peinado hacia atrás y un aspecto más pulido.

Knives Out. Fuente |Pinterest.

Peinados informales

También ha sido visto con un poco de barba bien cuidada y peinados más informales en eventos y alfombras rojas, mostrando su capacidad de adaptarse a diferentes estilos según la ocasión.

Chris Evans. Fuente |Wikipedia Commons.

Estilo sencillo y elegante

Fuera de la pantalla, Chris Evans es reconocido por su estilo sencillo y elegante en su vida diaria. Suele optar por looks casuales y cómodos, como jeans, camisetas y chaquetas de cuero. Su imagen es un equilibrio perfecto entre lo sofisticado y lo relajado,