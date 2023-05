El cambio de Cillian Murphy: Antes y después

Cillian Murphy es un actor irlandés que ha destacado en la actuación en teatro, cine y televisión. Su talento y versatilidad en la interpretación de diferentes personajes lo han convertido en una figura respetada en la industria del entretenimiento. Además de su trabajo en la actuación, también ha incursionado en la música y el teatro. Murphy ha experimentado diferentes cambios de look a lo largo de su carrera, adaptándose a los personajes que ha interpretado en el cine.

Su historia en el cine

Desde su pelo más oscuro y su barba definida en sus inicios, hasta su estilo más pulido y elegante en su trabajo más reciente, el actor ha demostrado que su talento no se limita a la actuación, sino que también se extiende a su sentido del estilo. Es conocido por su trabajo en teatro, cine y televisión, y ha recibido numerosos reconocimientos por su talento en la actuación.

Murphy creció en una familia de habla irlandesa en Cork, y comenzó su carrera en la actuación en el teatro local. Hizo su debut en el cine en 1997 en la película "The Tale of Sweety Barrett", pero fue en el año 2002 que logró su primer papel protagónico en la película "28 Days Later", dirigida por Danny Boyle.

Desde entonces, Murphy ha participado en una gran cantidad de películas, destacándose su trabajo en "Batman Begins", "The Dark Knight", "Inception", "Dunkirk" y "A Quiet Place Part II", entre muchas otras. En la televisión, ha sido reconocido por su papel como el líder de la banda en la serie "Peaky Blinders".

Cillian Murphyn el estreno de Peaky Blinders. Fuente: Wikipedia

Además de su trabajo en la actuación, Murphy también ha incursionado en la música, tocando la guitarra y cantando en la banda Sons of Mr. Green Genes. También ha trabajado en el teatro, protagonizando obras como "The Seagull" y "The Effect".

En cuanto a su vida personal, Murphy es muy reservado y ha mantenido su vida privada alejada de la prensa. Está casado y tiene dos hijos.

Cambios de look

Cillian Murphy también ha llamado la atención por sus cambios de look a lo largo de su carrera. Desde su pelo más oscuro y su barba en sus primeros trabajos, hasta su look más pulido y elegante en su trabajo más reciente, el actor ha experimentado con diferentes estilos a lo largo de los años.

Cillian Murphy- Antes y depuéas

En sus primeros trabajos en el cine, Murphy lucía un pelo más oscuro y una barba bien definida que le daba un aspecto más sofisticado y maduro. En su papel en la película "28 Days Later" de 2002, su pelo era más corto y algo desordenado, con una barba bien recortada que le daba un aspecto más rudo y algo desaliñado.

Películas más destacadas

En la película "Batman Begins" de 2005, Murphy interpretó al villano "El Espantapájaros" y cambió su look para adaptarse al personaje. En esta ocasión, se afeitó la barba y el bigote, dejando su rostro limpio y al descubierto. Además, se tiñó el pelo de un tono más claro ceniza, lo que le dio un aspecto más inquietante y siniestro.

En la película "Inception" de 2010, Murphy optó por un look más pulido y elegante, con el pelo más corto y peinado hacia atrás. En su papel en la película "Dunkirk" de 2017, su pelo era más corto y desordenado, con una barba y bigote bien definidos que le daban un aspecto más experimentado y maduro.

En su trabajo más reciente, Murphy ha seguido con un estilo más pulido y elegante, con el pelo más corto y peinado hacia atrás. Este look se puede apreciar en su papel en la película "A Quiet Place Part II" de 2021.