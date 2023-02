Eva Mendes es una actriz, modelo y diseñadora de moda nacida en Miami, Florida, el 5 de marzo de 1974. Mendes es de origen cubano y creció en Los Ángeles, California, donde comenzó a perseguir su carrera en la actuación y el modelaje.

Después de graduarse de la Universidad Estatal de California en Northridge con un título en Marketing, Eva Mendes comenzó a trabajar como actriz, apareciendo en pequeños papeles en películas y programas de televisión. En 2001, su papel en la película "Training Day" la llevó al estrellato, y desde entonces ha aparecido en películas como "Hitch", "Ghost Rider" y "The Place Beyond the Pines".

El cambio de Eva Mendes: Antes y después. Fuente | Esculpiendo el tiempo.

Además de su carrera en la actuación, Eva Mendes también ha sido una modelo exitosa, trabajando con marcas como Revlon, Calvin Klein y Pantene. En 2008, lanzó su propia línea de ropa y accesorios para la cadena de tiendas New York & Company.

El cambio de Eva Mendes: Antes y después. Fuente | Fuente | Pinterest.

Mendes ha sido reconocida por su talento y belleza en varias ocasiones, recibiendo nominaciones para los premios Screen Actors Guild y los premios ALMA. En 2007, fue nombrada por la revista People como una de las "100 personas más bellas del mundo".

Eva Mendes ha estado en una relación con el actor Ryan Gosling desde 2011, y la pareja tiene dos hijas juntos. Además de su carrera en la actuación y el modelaje, Mendes es conocida por su trabajo en causas benéficas y su defensa de los derechos de los animales.

El cambio de Eva Mendes: Antes y después. Fuente | Quien.

Durante su carrera, Eva Mendes ha tenido una variedad de looks y estilos de cabello que la han hecho destacar en la alfombra roja. Hoy repasamos todos los cambios de look de Eva Mendes desde sus inicios hasta hoy:

1990

El cambio de Eva Mendes: Antes y después. Fuente | Thecut.

Eva Mendes comenzó su carrera en la actuación en la década de los 90, donde se destacó por su melena larga y oscura, que le daba un aspecto sofisticado y sensual. En sus primeras apariciones en la alfombra roja, Mendes optaba por peinados simples y naturales, con su pelo suelto y ondulado.

2005

Con el paso del tiempo, Eva Mendes comenzó a experimentar con diferentes estilos de cabello, incluyendo flequillo, capas y diferentes tonalidades de rubio. En 2005, Eva Mendes sorprendió a sus fans al cortarse el pelo en un corte bob largo y oscuro, que le dio un aspecto más fresco y juvenil.

El cambio de Eva Mendes: Antes y después. Fuente | Ebay.

2007

En 2007 , Eva Mendes hizo un cambio radical de look, al teñirse la melena de un rubio platino, un color muy diferente al que la mayoría de sus fans estaban acostumbrados a verla. Este look le dio a Mendes un aspecto más atrevido y audaz, y se convirtió en uno de los más recordados de su carrera.

El cambio de Eva Mendes: Antes y después. Fuente | Justjared.

Años posteriores

En años posteriores, Eva Mendes ha optado por una variedad de estilos de pelo, incluyendo ondas suaves, peinados recogidos y trenzas. En cuanto al color, ha vuelto a su color natural oscuro, aunque ha experimentado con mechas y reflejos en tonos cálidos.

El cambio de Eva Mendes: Antes y después. Fuente | POPSUGAR.

En cuanto a su estilo de maquillaje, Eva Mendes ha sido conocida por su amor por el delineador de ojos y los labios rojos. Sin embargo, también ha experimentado con looks más naturales y frescos, con tonos suaves y pasteles en los ojos y los labios.

El cambio de Eva Mendes: Antes y después. Fuente | Pinterest.