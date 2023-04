El cambio de Halston Jean Sage: Antes y después

Halston Jean Sage, conocida artísticamente como Halston Sage, es una actriz estadounidense nacida el 10 de mayo de 1993 en Los Ángeles, California. Comenzó su carrera en la actuación en el año 2011 y desde entonces ha participado en diversas películas y series de televisión.

Halston es hija de Lenny Schrage y Tema Schrage, y creció en el sur de California junto a su hermano mayor, Max. Desde muy joven, demostró un gran interés por la actuación y se dedicó a estudiar teatro en la New School for Drama de Nueva York.

En el año 2011, Halston comenzó su carrera en la actuación con un papel recurrente en la serie de televisión "Cómo conocí a vuestra madre". En 2012, apareció en la película "The First Time" y en la serie "Victorious", donde interpretó a la estudiante de intercambio británica, Sadie.

En 2014, Halston obtuvo uno de sus papeles más destacados en la película "Ciudades de papel", basada en el libro homónimo de John Green. En la película, Halston interpretó a Lacey Pemberton, la popular y carismática amiga del personaje principal, interpretado por Nat Wolff.

En 2015, Halston se unió al elenco de la serie de televisión "Crisis", donde interpretó a Amber Fitch, la hija del personaje interpretado por Gillian Anderson. La serie fue cancelada después de una temporada, pero esto no impidió que Halston continuara en la actuación.

En los años siguientes, Halston participó en varias películas, entre las que se destacan "Scouts Guide to the Zombie Apocalypse" y "Before I Fall". También apareció en la serie de televisión "The Orville" y en la aclamada serie de HBO "Euphoria", donde interpretó a Lulu.

En la actualidad, Halston continúa activa en la actuación y ha participado en la película "El seductor" y en la serie de televisión "Prodigal Son", donde interpreta a Ainsley Whitly.

Además de su carrera en la actuación, Halston es conocida por su belleza y su estilo. Ha sido modelo de varias marcas de moda y ha participado en campañas publicitarias de importantes marcas como Dolce & Gabbana y Louis Vuitton.

Cambios de look:

A lo largo de los años, Halston ha experimentado diversos cambios de look que han llamado la atención de sus seguidores y la han convertido en una verdadera fashion icon.

Primeros años de carrera

En sus primeros años de carrera, Halston lucía un look juvenil y natural. En su papel en la serie "Cómo conocí a vuestra madre", la actriz solía llevar su pelo más largo y con un estilo desenfadado y casual.

Ciudades de papel

Sin embargo, en la película "Ciudades de papel", Halston adoptó un look más sofisticado y glamuroso. En la cinta, su personaje lucía un peinado más corto y muy bien definido que resaltaba su rostro y su belleza natural.

Crisis

En su papel en la serie "Crisis", Halston adoptó un look más maduro y elegante. En la serie, su personaje solía llevar el pelo más largo y liso, con un estilo muy cuidado y sofisticado.

The Orville

En su participación en la serie "The Orville", Halston volvió a lucir un look más juvenil y desenfadado. En la serie, su personaje llevaba el pelo más largo y con un estilo más despeinado y casual.

El seductor

En la película "El seductor", Halston adoptó un look más vintage o retro. En la película, su personaje lucía un peinado más corto y con un estilo muy propio de los años 60, que resaltaba su belleza y su estilo inconfundible.

Prodigal Son

En su participación en la serie "Prodigal Son", Halston adoptó un look más actual y moderno. En la serie, su personaje lleva el pelo más largo y con un estilo más desenfadado y casual, acorde a las tendencias actuales de la moda.

Alfombra roja

En cuanto a su estilo en la alfombra roja, Halston se ha destacado por su elegancia y sofisticación. La actriz suele lucir vestidos y trajes de diseñadores de renombre, como Louis Vuitton y Dolce & Gabbana, y ha demostrado un gran sentido del estilo y la moda.

Sage es una actriz talentosa y versátil que ha logrado consolidar una carrera en la actuación desde su debut en 2011. A lo largo de los años, ha participado en diversas películas y series de televisión y ha demostrado su versatilidad y su capacidad para interpretar una amplia variedad de personajes. Sage ha experimentado diversos cambios de look a lo largo de su carrera, que han reflejado su evolución como actriz y su sentido de la moda y la belleza. Desde un look juvenil y natural hasta un estilo más sofisticado y glamuroso, Halston ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes tendencias y estilos, y ha dejado una huella imborrable en la industria del cine y la moda.