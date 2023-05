Helena Bonham Carter es una actriz británica nacida en Londres el 26 de mayo de 1966. Es conocida por su versatilidad en la actuación y por sus papeles en películas de época y fantasía.

Bonham Carter creció en una familia de artistas y comenzó su carrera en la actuación en el teatro. Hizo su debut en el cine en 1985 en la película "A Room with a View", y desde entonces ha participado en una gran cantidad de películas, destacándose su trabajo en "Howards End", "The Wings of the Dove", "Fight Club", "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street" y "The King's Speech", entre muchas otras.

En la televisión, ha participado en la serie "Merlin" y en el papel de la princesa Margaret en "The Crown". También ha prestado su voz para personajes en películas animadas como "The Corpse Bride" y "Alice in Wonderland".

Bonham Carter ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo en la actuación, incluyendo nominaciones al Premio de la Academia, al Globo de Oro y al BAFTA. En 2010 fue nombrada Comandante de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la actuación.

En cuanto a su vida personal, Bonham Carter ha mantenido una relación con el director Tim Burton durante muchos años y tienen dos hijos juntos. A pesar de haberse separado en 2014, mantienen una amistad cercana y continúan trabajando juntos en proyectos cinematográficos.

Cambios de look:

Desde sus inicios en la década de 1980, su apariencia ha cambiado drásticamente, adaptándose a los distintos personajes que ha interpretado en la gran pantalla.

Inicios

En sus primeros años en la actuación, Bonham Carter era conocida por su apariencia juvenil y natural. En la película "A Room with a View" (1985), su pelo más largo y oscuro y su maquillaje minimalista realzaba su belleza natural.

Fight Club

Sin embargo, en su papel en "Fight Club" (1999), Bonham Carter adoptó un estilo más rebelde, con el pelo más corto y desordenado, maquillaje más oscuro.

El cambio de Helena Bonham Carter: Antes y después. Fuente | Store norske leksikon.

Harry Potter y la Orden del Fénix

En "Harry Potter y la Orden del Fénix" (2007), su apariencia era más extravagante, con el pelo de colores, y una vestimenta excéntrica acorde a su papel como la bruja Bellatrix Lestrange.

El cambio de Helena Bonham Carter: Antes y después. Fuente | Pinterest.

The King's Speech

En "The King's Speech" (2010), su apariencia fue más elegante y sofisticada, con el pelo recogido y un vestido de noche, en línea con su personaje como la reina Isabel del Reino Unido.

El cambio de Helena Bonham Carter: Antes y después. Fuente | Wikimedia Commons.

Les Misérables

En "Les Misérables" (2012), su apariencia era muy diferente, con el pelo más corto y ondulado y un estilo de época en su vestimenta, que encajaba perfectamente con su personaje, la madame Thénardier.

The Crown

En su papel en la serie "The Crown" (2019), Bonham Carter adoptó una apariencia más madura y sofisticada, con el pelo más largo y ondulado y una vestimenta de época que se ajustaba a su papel como la princesa Margaret.

El cambio de Helena Bonham Carter: Antes y después. Fuente | Wikipedia.

En definitiva, la apariencia de Helena Bonham Carter ha evolucionado de manera constante a lo largo de su carrera en la actuación, adaptándose a los distintos personajes que ha interpretado en la gran pantalla. Su estilo ha sido tan variado como sus papeles, demostrando su versatilidad y habilidad para transformarse en cada personaje que interpreta.