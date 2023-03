Jackie Chan es un actor, director, productor y artista marcial de origen chino. Nació el 7 de abril de 1954 en Victoria Peak, Hong Kong. Es conocido por sus habilidades en artes marciales, así como por su carisma y humor en el cine.

Chan comenzó su carrera en el cine a la edad de 8 años, actuando en pequeños papeles en películas de Hong Kong. A la edad de 17 años, se unió a la escuela de ópera de Pekín, donde aprendió artes marciales, acrobacias y canto. Durante su tiempo en la escuela, Chan trabajó en varias películas y se convirtió en un especialista en artes marciales.

En 1978, Chan se trasladó a Hollywood para buscar una carrera en el cine estadounidense. Sin embargo, su primer papel importante en Hollywood no llegó hasta 1980, cuando protagonizó junto a Bruce Lee en "The Big Boss" y "Fist of Fury". Desde entonces, Chan ha protagonizado y dirigido más de 150 películas en una carrera que ha abarcado más de cinco décadas.

El cambio de Jackie Chan: Antes y después. Fuente | Momo-mag.

Chan es conocido por su estilo de lucha único, que combina artes marciales con comedia. Ha recibído numerosos premios por su trabajo en el cine, incluido un Oscar honorífico en 2016 por sus contribuciones al cine.

Además de su trabajo en el cine, Chan es un activista social y ha participado en varias campañas benéficas. También ha creado la Fundación Jackie Chan para apoyar a niños desfavorecidos y ha sido nombrado embajador de buena voluntad de la UNICEF.

A lo largo de su carrera, Chan ha demostrado su dedicación al cine y su amor por el trabajo duro y la superación personal. Es conocido en todo el mundo como una leyenda del cine de artes marciales y como un actor talentoso y divertido.

Cambios de look:

Jackie Chan es uno de los actores de cine más famosos de todos los tiempos, conocido por sus habilidades en artes marciales y sus películas de acción llenas de humor. A lo largo de su carrera, Chan ha experimentado con diferentes looks, desde su estilo de cabello hasta su ropa y accesorios.

1970

Comenzando en la década de 1970, Chan lucía un corte de pelo corto y limpio. A menudo usaba ropa de estilo retro, como camisas de cuello alto y pantalones de campana, que eran populares en ese momento.

El cambio de Jackie Chan: Antes y después. Fuente | Pinterest.

1980

En la década de 1980, Chan comenzó a destacar por su estilo único en sus películas de artes marciales. Comenzó a usar ropa deportiva, como chaquetas de cuero y pantalones ajustados, y a menudo combinaba diferentes estilos de moda en una sola apariencia. Su cabello seguía siendo corto y bien peinado.

El cambio de Jackie Chan: Antes y después. Fuente | Pinterest.

1990

En la década de 1990, Chan comenzó a experimentar más con su estilo. En sus películas, usaba una variedad de trajes y disfraces, desde trajes de policía hasta disfraces de monos. Fuera de la pantalla, su cabello se volvió algo más largo y a menudo lo llevaba en una coleta o incluso trenzas en alguna película.

El cambio de Jackie Chan: Antes y después. Fuente | Mero Future.

2000

En la década de 2000, Chan comenzó a usar ropa más elegante y sofisticada. A menudo se lo veía con trajes de diseñador en eventos de alfombra roja y galas, con su cabello corto y peinado hacia un lado. En sus películas, seguía usando ropa deportiva y trajes temáticos.

El cambio de Jackie Chan: Antes y después. Fuente | Men´s Health.

Actualidad

En la actualidad, Chan ha mantenido un estilo elegante y sofisticado, con trajes de diseñador y un corte de pelo corto y limpio. A menudo lleva gafas de sol y accesorios de moda, como relojes y joyas.

El cambio de Jackie Chan: Antes y después. Fuente | Quien.

Chan ha experimentado con diferentes looks a lo largo de su carrera, desde su estilo de cabello y ropa hasta sus accesorios y trajes temáticos. A medida que ha evolucionado su carrera, también ha evolucionado su estilo personal, y ha demostrado su capacidad para adaptarse a las tendencias de la moda mientras mantiene su estilo distintivo.