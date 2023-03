El cambio de Lily Collins: Antes y después

Lily Collins es una actriz y modelo británica que ha ido ganando reconocimiento en el mundo del espectáculo en los últimos años. A pesar de tener un padre famoso en la música, decidió especializarse en periodismo televisivo antes de lanzarse a la actuación.

Su primer papel importante fue en la serie de televisión Sensación de vivir: la nueva generación, y posteriormente apareció en películas como The Blind Side y El sicario de Dios. En 2012, protagonizó Blancanieves y Un invierno en la playa, y su carrera despegó con la película Cazadores de sombras, que la hizo conocida en todo el mundo. Lily sigue siendo una persona humilde y ha mantenido su vida privada a pesar de su fama.

Lily Collins ha experimentado muchos cambios de imagen a lo largo de su carrera. Nacida en Surrey, Reino Unido, en 1989, Collins es hija del famoso cantante Phil Collins y de su segunda esposa, Jill Travelman.

Después de estudiar periodismo televisivo en la Universidad del Sur de California, Collins decidió adentrarse en el mundo de la actuación. Sus primeros papeles en la televisión fueron en la serie Sensación de vivir: la nueva generación y en dos episodios de la serie de televisión 90210.

En 2009, hizo su debut en el cine en la película The Blind Side, donde interpretó a la hija de la protagonista, Sandra Bullock. Collins ha protagonizado varias películas desde entonces, incluyendo Blancanieves, Un invierno en la playa y Cazadores de sombras.

Cambios de look.

Cabello oscuro

A lo largo de los años, ha experimentado muchos cambios de look, desde su cabello oscuro y largo en su papel de Blancanieves, hasta su corte de pelo estilo "pixie" en 2017.

Lily Collins. Fuente | Telva.

Rubio Platino

En 2019, Collins sorprendió a sus fans con su pelo rubio platino en la película Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, en la que interpretó a la novia de Ted Bundy.

Lily Collins. Fuente | Hola.

Pelo rojo oscuro

Ese mismo año, volvió a cambiar de look al teñir su pelo de rojo oscuro para su papel en la serie de televisión Emily in Paris. A lo largo de los años, Collins también ha experimentado con diferentes estilos de maquillaje, desde un look natural y sencillo hasta maquillaje dramático con labios rojos y sombras oscuras en los ojos.

Lily Collins. Fuente | Pinterest.

Elegancia

En cuanto a su estilo personal, Collins ha sido vista luciendo vestidos elegantes y glamurosos en la alfombra roja, así como conjuntos casuales y cómodos en su día a día. En general, su estilo se ha caracterizado por ser femenino, chic y sofisticado.

Lily Collins. Fuente | Telva.

Sin duda, a lo largo de su carrera, Lily Collins ha experimentado muchos cambios de look, desde su pelo oscuro y largo hasta su corte estilo "pixie" y su pelo rubio platino. Su estilo personal se ha caracterizado por ser elegante y femenino. Sin duda, Collins seguirá sorprendiéndonos con su estilo único y su talento en el mundo del entretenimiento.