Efemérides del 18 de marzo de 2023: ¿Qué pasó el 18 de marzo?.

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 18 de marzo:

• En el 37 d.C. Calígula es proclamado emperador

• En 1314 Jacques de Molay, el último Gran Maestre de los Caballeros Templarios, es quemado en la hoguera

¿Qué pasó el 18 de marzo?

En España:

• En 1910 se funda en Madrid el Centro de Estudios Históricos, uno de sus directores más ilustres fue Ramón Menéndez Pidal

• En 1919 se funda el Valencia Club de Fútbol en Valencia

• En 1932 se funda el club de fútbol Real Zaragoza en Zaragoza

• En 1937 en Guadalajara -en el contexto de la Guerra Civil Española- en otro intento de aislar Madrid, los republicanos españoles derrotan a los italianos en la Batalla de Guadalajara

• En 1995 SAR la Infanta Elena de Borbón y Grecia se casa con Jaime de Marichalar en Sevilla

En el mundo:

• En 1975 en Europa, se crea la moneda de la CEE, el ECU (Unidad Corriente Europea)

• En 1999 Juan Antonio Samaranch es ratificado y aclamado como presidente por el Comité Olímpico Internacional hasta el año 2001

• En 2014 se firma en Moscú la reintegración de la península de Crimea a Rusia, tras el resultado del referéndum celebrado el 16 de marzo sobre la citada península

• En 2015 se produce en Túnez un atentado terrorista por parte de cuatro miembros del Estado Islámico. El atentado se cobró la vida de 19 personas, la mayoría turistas (dos de ellos españoles)

• En 2017 se produce un atentado terrorista en el aeropuerto de Orly (Île-de-France) (Francia)

¿Quién nació el 18 de marzo?

En España:

• En 1947 nace Vicente Ramos, baloncestista

• En 1949 nace Rodrigo Rato, político

• En 1955 nace Ana Obregón, actriz

• En 1980 nace Rapsusklei, rapero

• En 1988 nace Jaume Costa, futbolista

En el mundo:

• En 1959 nace Luc Besson, cineasta

• En 1959 nace Irene Cara, cantante y actriz

• En 1963 nace Vanessa Williams, cantante y actriz

• En 1970 nace Queen Latifah, actriz y cantante

• En 1979 nace Adam Levine, cantante de la banda Maroon 5

• En 1989 nace Lily Collins, actriz

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 18 de marzo?

Las personas nacidas entre el 19 de febrero y el 20 de marzo son de signo Piscis. Los nacidos bajo este signo son conocidos por ser emocionales, intuitivos y sensibles. Son personas muy imaginativas y con una gran habilidad para la creación artística. Tienen una visión mística y espiritual de la vida y a menudo sienten una conexión profunda con el mundo que les rodea. Además, los piscis son compasivos y amables, y se preocupan mucho por los demás. Son muy tolerantes y comprensivos, y a menudo son capaces de ver las cosas desde una perspectiva diferente. Son personas muy leales y fiables, y suelen ser buenos amigos y compañeros. Sin embargo, también pueden tener dificultades para tomar decisiones y ser bastante indecisos. A veces pueden ser tímidos y retraídos, y pueden tener dificultades para expresar sus sentimientos y necesidades. También pueden ser propensos a la depresión y la ansiedad, y necesitan un entorno emocionalmente estable y comprensivo.

Santoral del día 18 de marzo: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Cirilo celebran su santo gracias a que hoy es el día de San Cirilo de Jerusalén, y también es la onomástica de la Beata Marta Le Bouteiller, San Salvador de Horta Grionesos, San Leobardo, San Frigidiano, San Eduardo rey de Inglaterra, San Anselmo de Mantua y San Alejandro de Jerusalén.

¿Quién falleció el 18 de marzo?

En España:

• En 1870 fallece Joaquín Gaztambide, compositor

• En 1886 fallece José María Montoto López Vigil, escritor

• En 1892 fallece Isidoro Máiquez, actor

• En 1989 fallece Francisco García Pavón, escritor

• En 1992 fallece Antonio Molina, actor

En el mundo:

• En 1584 fallece Iván el Terrible, zar ruso

• En 2001 fallece John Phillips, músico de la banda The Mamas and the Papas

• En 2008 fallece Anthony Minghella, cineasta

• En 2009 fallece Natasha Richardson, actriz

• En 2017 fallece Chuck Berry, guitarrista

¿Qué se celebra el 18 de marzo?

Hoy se celebra:

• Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas de la Juventud

• Día Mundial del Síndrome de Edwards o Trisomía 18

• Día del Trabajador de las Telecomunicaciones en Argentina

• Día del Sanguche de Milanesa en Argentina

• Día de la Bandera en Aruba