Jennifer Garner es una actriz y productora estadounidense nacida el 17 de abril de 1972 en Houston, Texas. Es hija de Patricia Ann English, una profesora de inglés, y William John Garner, un ingeniero químico.

Garner asistió a la Universidad Denison en Granville, Ohio, donde estudió teatro. Después de graduarse, se mudó a Nueva York para seguir su carrera actoral.

Garner comenzó su carrera en la televisión en la serie de la WB "Felicity" en 1998. Luego obtuvo papeles secundarios en otras series como "Significant Others" y "Time of Your Life". En 2001, obtuvo el papel principal en la serie de televisión "Alias", interpretando a la agente de la CIA Sydney Bristow, por el que ganó un premio Golden Globe en 2002. La serie se emitió durante cinco temporadas hasta 2006.

Durante su carrera en televisión, Garner también hizo varias apariciones en películas, incluyendo "Pearl Harbor" (2001) y "Catch Me If You Can" (2002).

Después de "Alias", Garner se enfocó en su carrera en el cine, protagonizando películas como "Daredevil" (2003), "13 Going on 30" (2004), "The Kingdom" (2007), "Juno" (2007), y "The Invention of Lying" (2009).

Garner también ha sido activa en varias organizaciones benéficas, incluyendo Save the Children, la Campaña de Educación de Estados Unidos, y la Fundación Michael J. Fox para la Investigación del Parkinson.

En su vida personal, Garner se casó con el actor Scott Foley en 2000, pero se divorciaron en 2004. Luego se casó con el actor y director Ben Affleck en 2005 y tuvieron tres hijos juntos antes de separarse en 2015. Desde entonces, Garner ha salido con el empresario John Miller.

El cambio de Jennifer Garner: Antes y después. Fuente | Revista SEMANA.

Cambios de look.

Jennifer Garner ha sido una figura constante en la pantalla grande y pequeña durante casi dos décadas. La actriz estadounidense ha experimentado con varios estilos y looks a lo largo de su carrera, y ha sido siempre un referente de moda para sus fans. Hoy repasamos algunos de los cambios de look más notables de Garner a lo largo de los años.

1990

Comenzando en la década de 1990, cuando Jennifer Garner comenzaba su carrera en televisión, su pelo era más claro y más largo, a menudo peinado ondulado. En esa época, a menudo optaba por el maquillaje natural y una imagen dulce y femenina.

El cambio de Jennifer Garner: Antes y después. Fuente | Diario Libre.

Alias

Sin embargo, a medida que Garner comenzó a hacer más películas y aparecer en la televisión con su papel en "Alias", su estilo empezó a evolucionar. En la serie, su personaje Sydney Bristow llevaba el pelo más corto y oscuro, un cambio de imagen que Garner adoptó también en la vida real. Este corte de pelo en capas se convirtió en su sello distintivo y ayudó a definir su imagen como una actriz con actitud y personalidad.

El cambio de Jennifer Garner: Antes y después. Fuente | 20minutos.

Daredevil

Después de su éxito en "Alias", Garner comenzó a experimentar con diferentes looks. En la película "Daredevil" (2003), llevaba el pelo más oscuro y más liso, mientras que en "13 Going on 30" (2004) adoptó un peinado de los años 80 con el cabello más largo y algo voluminoso.

El cambio de Jennifer Garner: Antes y después. Fuente | IMDb.

Años siguientes

En los años siguientes, Garner mantuvo su pelo más oscuro y más corto en varias películas, incluyendo "The Kingdom" (2007) y "Juno" (2007). Sin embargo, en 2010, sorprendió a todos con un cambio de imagen radical. En la película "Valentine's Day", llevaba el pelo más largo y mucho más claro. Aunque este look no duró mucho tiempo, ya que Garner rápidamente volvió a su pelo más oscuro y más corto, demostrando que era una actriz dispuesta a tomar riesgos con su imagen.

El cambio de Jennifer Garner: Antes y después. Fuente | Pinterest.

Últimos años

En los últimos años, Garner ha seguido experimentando con diferentes looks, pero ha mantenido su pelo más corto y más oscuro como su peinado principal. En 2019, en la película "Peppermint", llevaba el pelo aún más corto de lo habitual, un estilo pixie que le daba un aire más sofisticado y elegante.

El cambio de Jennifer Garner: Antes y después. Fuente | The New Yorker.

Maquillaje

En cuanto al maquillaje, Garner ha sido siempre una defensora de un look natural y fresco. A menudo opta por sombras de ojos suaves, tonos de labios sutiles y una piel radiante. Rara vez ha sido vista con maquillaje excesivo o dramático, lo que ha contribuido a su imagen.

El cambio de Jennifer Garner: Antes y después. Fuente | Romántica.

Garner ha sido una figura constante en el mundo del entretenimiento durante muchos años y ha demostrado una gran versatilidad en cuanto a su imagen. Desde su pelo más claro y ondulado hasta su corte de pelo en capas oscuras, y desde su estilo retro en "13 Going on 30" hasta su apariencia más sofisticada en "Peppermint", la actriz ha sido siempre un icono de la moda y el estilo. Con su actitud valiente y su personalidad encantadora, Jennifer Garner siempre ha demostrado que está dispuesta a probar nuevas cosas y experimentar con su imagen.