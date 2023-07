El cambio de Jonathan Rhys-Meyers: Antes y después.

Jonathan Rhys-Meyers, cuyo nombre completo es Jonathan Michael Francis O'Keeffe, es un talentoso actor irlandés nacido el 27 de julio de 1977 en Dublín, Irlanda. Es conocido por su versatilidad y por sus interpretaciones en una amplia variedad de géneros cinematográficos y televisivos.

Rhys-Meyers comenzó su carrera actoral a una edad temprana, participando en producciones teatrales y comerciales. Su debut en el cine se produjo en 1994 en la película "A Man of No Importance". Sin embargo, fue su papel en la película "Velvet Goldmine" (1998) el que le valió reconocimiento y críticas positivas por su interpretación del glam rockero Brian Slade.

Jonathan Rhys-Meyers. Fuente |Pinterest.

Uno de los mayores éxitos de Jonathan Rhys-Meyers llegó en 2002, cuando interpretó al rey Enrique VIII en la serie de televisión "The Tudors". Su actuación en este papel le valió numerosos elogios y premios, y le permitió establecerse como uno de los actores más destacados de su generación.

A lo largo de su carrera, Rhys-Meyers ha demostrado su habilidad para interpretar personajes complejos y diversos. Ha participado en películas como "Bend It Like Beckham" (2002), "Match Point" (2005), "August Rush" (2007) y "The Mortal Instruments: City of Bones" (2013), entre muchas otras. También ha aparecido en producciones televisivas como "Drácula" (2013-2014) y "Vikings" (2013-2020), mostrando su versatilidad en diferentes géneros y formatos.

A pesar de sus logros profesionales, Jonathan Rhys-Meyers ha enfrentado desafíos personales a lo largo de su vida. Ha luchado contra problemas de adicción y ha sido abierto sobre su experiencia con el alcoholismo. A pesar de estos obstáculos, ha demostrado resiliencia y ha buscado la recuperación y el bienestar.

Rhys-Meyers ha sido reconocido por su atractivo físico y su estilo distintivo. Ha sido considerado un ícono de moda y ha sido imagen de marcas de renombre. Su apariencia carismática y su presencia magnética en pantalla han contribuido a su popularidad y a su reconocimiento en la industria del entretenimiento.

Jonathan Rhys-Meyers. Fuente |Flickr.

Cambios de look:

En sus inicios

Desde sus primeros papeles hasta su estatus actual como uno de los actores más destacados de su generación, Rhys-Meyers ha mostrado su versatilidad tanto en su apariencia física como en su interpretación de diferentes personajes.

Cuando Jonathan Rhys-Meyers comenzó su carrera en la actuación, su imagen reflejaba la juventud y el atractivo clásico. Lucía el pelo mas oscuro y peinado con un estilo más convencional, que resaltaba su apariencia elegante y atractiva. En sus primeros papeles, mostraba un look más pulido y formal, acorde con los personajes que interpretaba.

Apariencia sofisticada y elegante

A medida que su carrera avanzaba, Rhys-Meyers comenzó a experimentar con diferentes estilos de pelo y barba para adaptarse a los personajes que interpretaba en la pantalla. En varias ocasiones, ha lucido el pelo más largo y despeinado, mostrando un aspecto más bohemio y rebelde. En otros papeles, ha optado por un pelo más corto y pulido, que enfatiza su apariencia sofisticada y elegante.

Transformación en interpretaciones

Además de los cambios en su pelo, Jonathan Rhys-Meyers ha demostrado una gran habilidad para transformarse físicamente en sus interpretaciones. Ha ganado o perdido peso, se ha dejado crecer la barba y ha cambiado su apariencia para adaptarse a los diferentes personajes que ha interpretado en la pantalla grande y pequeña. Esta capacidad de adaptación y transformación física es un testimonio de su compromiso con su oficio y su dedicación a la actuación.

Elegancia y sofisticación

En cuanto a su estilo personal, Rhys-Meyers ha sido reconocido por su elegancia y su sofisticación en la alfombra roja. Ha mostrado un gusto impecable en su elección de trajes y conjuntos, combinando prendas clásicas con toques modernos. Siempre ha destacado por su presencia magnética y su estilo distintivo, capturando la atención de los fotógrafos y la audiencia.

Desafíos personales

Fuera de la pantalla, Jonathan Rhys-Meyers ha enfrentado desafíos personales, incluyendo problemas de adicción. Estos desafíos han influido en su apariencia y en su imagen pública en momentos de su vida. Sin embargo, ha demostrado resiliencia y ha buscado la recuperación, lo que ha tenido un impacto en su bienestar personal y su carrera profesional.