El cambio de Lisa Edelstein: Antes y después.

Lisa Edelstein es una actriz, productora y escritora estadounidense nacida en Boston, Massachusetts, el 21 de mayo de 1966. Es conocida por su papel en la exitosa serie de televisión "House", donde interpretó a la doctora Lisa Cuddy.

Comenzó su carrera en el mundo del espectáculo a principios de los años 90, apareciendo en series de televisión como "L.A. Law", "Seinfeld" y "The West Wing", así como en películas como "What Women Want" y "Daddy Day Care". En 2004, Edelstein consiguió su primer papel protagonista en una serie de televisión en "The Comeback", una comedia de HBO que fue aclamada por la crítica.

Pero fue en 2007 cuando alcanzó la fama mundial al unirse al elenco de "House" como la Dra. Lisa Cuddy, la decana de medicina y jefa del personaje principal interpretado por Hugh Laurie. Su actuación en la serie le valió dos nominaciones al Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en Serie, Miniserie o Película de Televisión.

Después de "House", Edelstein continuó su carrera en televisión y cine, apareciendo en series como "Scandal", "The Good Wife", "Girlfriends' Guide to Divorce" y "The Kominsky Method". También ha trabajado detrás de cámaras como productora y escritora en proyectos como la serie "Girlfriends' Guide to Divorce".

Además de su carrera en el mundo del espectáculo, Lisa Edelstein también ha participado activamente en causas sociales y políticas. En 2017, se unió a una delegación de actores y artistas para visitar los campos de refugiados sirios en Grecia y compartir sus historias con el mundo.

A lo largo de su carrera, Lisa Edelstein ha sido reconocida por su talento y versatilidad como actriz, así como por su compromiso con causas sociales y políticas importantes. Su trayectoria en la industria del entretenimiento es un ejemplo de perseverancia y dedicación, y sin duda ha dejado su huella en el mundo del espectáculo.

Cambios de look:

Años 90

Lisa Edelstein es una actriz estadounidense que ha experimentado diferentes cambios de look a lo largo de su carrera en el mundo del espectáculo. A principios de los años 90, Lisa Edelstein lucía un pelo más largo y claro, que le daba una apariencia juvenil y fresca. En esa época, apareció en series de televisión como "L.A. Law", "Seinfeld" y "The West Wing", donde se destacó por su talento y carisma.

2000

En la década del 2000, Lisa Edelstein optó por un corte de pelo más corto y oscuro, lo que le daba un aspecto más sofisticado y maduro. Fue en esa época cuando consiguió su primer papel protagonista en una serie de televisión en "The Comeback".

Pero fue en su papel como la Dra. Lisa Cuddy en "House" donde Lisa Edelstein mostró un look más atrevido, luciendo un pelo más corto y algo despeinado, que complementa su personaje fuerte y decidido. También se atrevió con tonos más oscuros y el pelo teñido.

El cambio de Lisa Edelstein: Antes y después. Fuente | Wikipedia.

"Girlfriends' Guide to Divorce"

Después de "House", Lisa Edelstein ha seguido experimentando con diferentes estilos de pelo y maquillaje. En su papel como Abby McCarthy en "Girlfriends' Guide to Divorce", lució un pelo algo más largo y ondulado, que le daba un aspecto más relajado y natural.

El cambio de Lisa Edelstein: Antes y después.

Vestuario

En cuanto a su estilo de vestuario, Lisa Edelstein ha optado por looks sofisticados y elegantes en alfombras rojas y eventos importantes. Suele optar por vestidos largos y ceñidos, combinados con tacones altos y joyas llamativas.

En definitiva, Lisa Edelstein ha mostrado una gran variedad de looks a lo largo de su carrera en el mundo del espectáculo. Desde su pelo más claro y largo en los años 90 hasta su pelo más corto y despeinado en "House", pasando por su pelo más oscuro y sofisticado en "The Comeback". Lisa Edelstein ha demostrado su versatilidad como actriz y su capacidad para adaptarse a diferentes roles y estilos.