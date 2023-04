El cambio de Noah Gregory Centineo: Antes y después

Noah Gregory Centineo es un actor y modelo estadounidense nacido el 9 de mayo de 1996 en Miami, Florida. Es conocido por sus papeles en películas y series de televisión, así como por su atractivo físico que lo ha convertido en uno de los actores más populares de su generación.

Noah comenzó su carrera en la actuación en 2009, cuando apareció en la película "The Gold Retrievers". Sin embargo, su gran oportunidad llegó en 2015, cuando obtuvo un papel recurrente en la serie de televisión "The Fosters". En la serie, Noah interpretó a Jesus Adams Foster, un adolescente adoptado por una familia de lesbianas que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Su actuación en la serie le valió elogios de la crítica y lo convirtió en un rostro conocido en la televisión.

En 2018, Noah saltó a la fama con su papel en la película "To All the Boys I've Loved Before". En la película, Noah interpretó a Peter Kavinsky, el interés amoroso del personaje principal interpretado por Lana Condor. La película se convirtió en un éxito mundial y lanzó a Noah a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo juvenil.

Desde entonces, Noah ha protagonizado varias películas y series de televisión, incluyendo "Sierra Burgess Is a Loser" (2018), "The Perfect Date" (2019) y "Charlie 's Angels" (2019). También ha sido reconocido por su trabajo como modelo y ha aparecido en campañas publicitarias para marcas como Calvin Klein y Tommy Hilfiger.

Además de su carrera en la actuación, Noah también es conocido por su activismo en temas sociales y políticos. Ha hablado abiertamente sobre su lucha contra la depresión y la ansiedad, y ha participado en campañas para concientizar sobre la salud mental y los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Cambios de look:

Además de su talento como actor, su apariencia física y su estilo han llamado la atención de sus fans. A lo largo de su carrera, ha experimentado con diferentes looks y estilos, desde el pelo más corto y claro hasta una barba completa y el pelo más largo. Hoy repasaremos algunos de los cambios de look más notables que ha tenido el actor desde sus inicios hasta hoy.

Primeros años en la actuación

En sus primeros años en la actuación, Noah tenía el pelo más corto y claro. Con este look juvenil y fresco, apareció en la serie de televisión "The Fosters", donde interpretó al personaje de Jesus Adams Foster. Este look le dio un aspecto muy diferente al que tiene en la actualidad y mostraba su lado más juvenil.

To All the Boys I've Loved Before

Sin embargo, en los últimos años, Noah ha experimentado diferentes estilos de peinado. En la película "To All the Boys I've Loved Before", Noah lució un peinado con el pelo un poco más largo y con un estilo más casual y desenfadado. Este look se convirtió en una de sus marcas registradas y lo mantuvo durante algún tiempo.

Sierra Burgess Is a Loser

En la película "Sierra Burgess Is a Loser", Noah cambió su imagen por completo y apareció con el pelo más oscuro y corto, lo que le dio un aspecto más maduro y elegante. Además, en algunas de sus apariciones públicas, se le ha visto con el pelo muy cortito, lo que le da un aspecto más atrevido y rebelde.

Últimos tiempos

En los últimos tiempos, Noah ha dejado crecer su barba algunas veces y ha adoptado un estilo más relajado y natural. A menudo se le puede ver con el pelo más largo. Este estilo le da un aspecto más bohemio y desenfadado.

Pelo y barba

Además de su pelo y barba, Noah también ha cambiado su estilo de ropa a lo largo de los años. En sus primeros años, solía vestir ropa casual y juvenil, como camisetas y pantalones vaqueros. Sin embargo, en los últimos años ha adoptado un estilo más sofisticado y elegante, con trajes y chaquetas a medida.

Gregory Centineo es un actor y modelo estadounidense que se ha convertido en uno de los ídolos juveniles más populares de su generación. Con su talento y atractivo físico, ha cautivado a millones de fans en todo el mundo y se ha convertido en un referente de moda y estilo. Noah Gregory Centineo ha experimentado con diferentes looks y estilos, desde el pelo más corto y claro hasta una barba casual y el pelo más largo. Aunque su imagen ha evolucionado con el tiempo, lo que nunca ha cambiado es su talento como actor y su carisma en la pantalla, lo que lo convierte en uno de los actores más populares y admirados de la actualidad.