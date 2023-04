Jamie Peter Maxwell Dornan, nacido el 1 de mayo de 1982 en Holywood, Irlanda del Norte, es un actor, modelo y músico británico. Es conocido principalmente por su papel de Christian Grey en la trilogía cinematográfica de Cincuenta sombras de Grey, así como por sus interpretaciones en Marie Antoinette, Once Upon a Time y The Fall.

Dornan creció en una familia metodista y perdió a su madre por cáncer pancreático a los quince años. Su padre era médico y también tenía interés en la actuación. Tiene dos hermanas mayores y es pariente de la actriz Greer Garson por parte de su abuela.

Antes de convertirse en actor, Dornan comenzó su carrera como modelo para marcas como Calvin Klein y Christian Dior. También fue miembro de la banda Sons of Jim, que se disolvió en 2008.

Dornan comenzó su carrera como actor en 2006 con un papel secundario en la película Marie Antoinette. También apareció en la serie Once Upon a Time en 2011 y en la serie de la BBC Two The Fall en 2013. Sin embargo, su papel más famoso es el de Christian Grey en la trilogía de Cincuenta sombras de Grey.

En su vida personal, Dornan está casado con la actriz Amelia Warner y tienen tres hijos juntos.

El cambio de James Peter Maxwell Dornan: Antes y después. Fuente | Belfast Telegraph.

Cambios de look:

A lo largo de su carrera, ha experimentado varios cambios de look que han reflejado su evolución personal y profesional. Hoy repasamos algunos de los más destacados.

Primeros años como modelo

En sus primeros años como modelo, Dornan se caracterizó por su aspecto juvenil y desenfadado, con el pelo más largo y un estilo informal. Este look lo llevó a participar en varias campañas publicitarias y desfiles de moda, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos del mundo de la moda.

El cambio de James Peter Maxwell Dornan: Antes y después. Fuente | Male Model Scene.

Once Upon a Time

Sin embargo, cuando decidió dar el salto a la actuación, Dornan cambió radicalmente su aspecto. Para su papel en la serie "Once Upon a Time" (2011-2013), se cortó el pelo más corto y lució una barba corta cuidada y un estilo más maduro y elegante. Esta transformación le permitió demostrar su versatilidad como actor y conquistar al público con su interpretación del personaje de Sheriff Graham.

Cincuenta sombras de Grey

Pero el cambio más drástico en la apariencia de Dornan llegó con su papel en la película "Cincuenta sombras de Grey" (2015). Para interpretar al misterioso y seductor Christian Grey, el actor tuvo que someterse a un intenso entrenamiento físico y adoptar un look más oscuro y sofisticado, con el pelo más corto y un estilo más elegante y refinado.

El cambio de James Peter Maxwell Dornan: Antes y después. Fuente | GQ España.

Robin Hood

Tras el éxito de la saga de "Cincuenta sombras", Dornan volvió a experimentar con su apariencia en varias películas y series de televisión. En "El psicoanalista" (2016), se dejó crecer el pelo un poco más y adoptó un estilo más bohemio y relajado, mientras que en "Robin Hood" (2018) lució una barba larga y un aspecto más salvaje y rudo.

El cambio de James Peter Maxwell Dornan: Antes y después. Fuente | SensaCine.

The Fall

En los últimos años, Dornan ha seguido sorprendiendo a sus fans con nuevos cambios de look. En la serie "The Fall" (2013-2016), cambió radicalmente de imagen para interpretar al asesino en serie Paul Spector, mientras que en "A Private War" (2018) adoptó un estilo militar con el pelo más corto y una barba estilo candado.

El cambio de James Peter Maxwell Dornan: Antes y después. Fuente | Glamour UK.

Dornan ha demostrado ser un actor camaleónico capaz de adaptarse a cualquier papel y transformar su apariencia para dar vida a personajes complejos y diversos. Desde su aspecto juvenil y desenfadado hasta su estilo oscuro y seductor, el actor ha recorrido un largo camino en su carrera y sigue sorprendiendo a sus fans con cada nuevo proyecto.