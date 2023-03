El cambio de Peyton Roi List: Antes y después

Peyton Roi List es una actriz y modelo estadounidense, nacida el 6 de abril de 1998 en Florida. Es conocida por sus papeles en producciones de Disney Channel y en la serie de Netflix "Cobra Kai".

List comenzó su carrera actoral en 2002, apareciendo en varios comerciales y programas de televisión, como "As the World Turns" y "Saturday Night Live". En 2008, consiguió su primer papel importante en la serie de Disney Channel "Bunk'd", donde interpretó a Emma Ross durante cuatro temporadas.

Además de su trabajo en la televisión, List ha tenido varios papeles en películas como "The Sorcerer's Apprentice", "Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules" y "The Thinning". También ha trabajado como modelo, apareciendo en campañas publicitarias para marcas como Justice y Love Pastry.

En 2018, List se unió al elenco de la serie de Netflix "Cobra Kai", interpretando a Tory Nichols. Su personaje se ha convertido en un favorito de los fans de la serie y ha aparecido en varias temporadas.

A lo largo de su carrera, List ha sido reconocida por su talento y ha recibido varias nominaciones y premios, incluido un Young Artist Award en 2013 por su trabajo en "Jessie". Fuera de su carrera actoral, List es activa en las redes sociales y es conocida por su estilo y moda.

Cambios de look:

Peyton Roi List es una actriz y modelo estadounidense que ha sido conocida por sus diferentes peinados y estilos a lo largo de su carrera. Desde que comenzó su carrera como actriz y modelo en su adolescencia, List ha experimentado con varios looks que la han hecho destacar en la industria del entretenimiento.

Inicios

Comenzando con sus primeros pasos en la televisión en 2008 en la serie "As the World Turns", List presentaba un estilo de cabello largo y liso, con un flequillo barrido hacia un lado. En ese momento, su pelo era de color castaño oscuro y su maquillaje era suave y natural.

2009

En 2009, List comenzó a trabajar en la serie "Jessie" de Disney Channel, y su estilo de pelo y maquillaje cambió drásticamente. Comenzó a usar el cabello más claro y suave y su maquillaje se volvió más dramático con labios rojos y ojos ahumados.

2013

A medida que avanzaba su carrera, List seguía experimentando con diferentes estilos. En 2013, en los premios Young Hollywood, lució un corte de pelo lob y su pelo estaba teñido de un color más atrevido. En 2015, para la premiere de la película "The DUFF", su pelo era más corto y estaba teñido de un color marrón claro.

2017

En 2017, List cambió su look por uno más atrevido cuando se tiñó el pelo de un color más pastel para un evento de moda. Y en 2018, para la presentación de su nueva serie "Cobra Kai", lució un corte de pelo bob y su cabello estaba teñido de un color castaño oscuro con reflejos rubios.

Actualidad

En la actualidad, List ha mantenido su estilo de cabello corto, pero ha jugado con diferentes tonos, desde un rubio dorado hasta un castaño oscuro con reflejos de cobre.

En cuanto a su maquillaje, List ha mantenido una apariencia dramática y glamorosa, con ojos ahumados y labios rojos en varias ocasiones. Sin embargo, también ha experimentado con looks más suaves y naturales en ocasiones

En resumen, Peyton Roi List ha experimentado con varios estilos a lo largo de su carrera. Desde su cabello largo y más claro hasta su corte de pelo bob y su cabello castaño oscuro, ha mostrado su capacidad para cambiar su apariencia y mantenerse en tendencia. Además, su maquillaje dramático y glamoroso ha sido una parte importante de su estilo distintivo.