El cambio de Rachel Weisz: Antes y después

Rachel Weisz es una actriz británica nacida el 7 de marzo de 1970 en Londres, Inglaterra. Hija de padres judíos, su padre era inventor y su madre educadora, y creció en el barrio de Hampstead de la ciudad.

Weisz estudió literatura inglesa en la Universidad de Cambridge antes de comenzar su carrera como actriz. Su primer papel importante fue en la película "Death Machine" en 1994. Luego, ganó fama por su papel en la película "The Mummy" en 1999, en la que interpretó a la heroína Evelyn Carnahan.

A lo largo de su carrera, Weisz ha aparecido en numerosas películas aclamadas por la crítica, incluyendo "Enemy at the Gates", "The Constant Gardener", "The Fountain", "The Lovely Bones", "The Deep Blue Sea", "The Lobster" y "Disobedience".

Por su papel en "The Constant Gardener" en 2005, Weisz ganó un Premio de la Academia, un Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores a la Mejor Actriz de Reparto. También ha recibido numerosas otras nominaciones y premios por su trabajo, incluyendo un premio BAFTA y dos premios Laurence Olivier.

Además de su carrera en la actuación, Weisz también ha participado activamente en varias organizaciones benéficas, incluyendo la organización de derechos humanos Amnistía Internacional y la organización de ayuda infantil Save the Children.

En su vida personal, Weisz estuvo casada con el director Darren Aronofsky de 2005 a 2010, con quien tuvo un hijo. En 2011, se casó con el actor Daniel Craig y tienen una hija juntos. Weisz es conocida por mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación y por ser muy selectiva con sus papeles en la pantalla.

Cambios de look.

A lo largo de los años, ha experimentado con diferentes estilos y looks que la han convertido en un ícono de la moda. Hoy repasamos todos los cambios de look de Rachel Weisz desde sus inicios hasta hoy.

1990

Rachel Weisz comenzó su carrera en la década de 1990 y rápidamente se convirtió en una estrella en ascenso. Durante esta época, Weisz lucía un estilo natural y juvenil. Sus peinados eran simples y elegantes, a menudo llevaba el pelo suelto con ondas suaves y un flequillo ligeramente desordenado. En cuanto al maquillaje, Weisz optaba por un aspecto fresco y natural, con un enfoque en resaltar su piel luminosa y sus ojos brillantes.

2000

A medida que la carrera de Weisz despegaba, también comenzó a experimentar con diferentes estilos de pelo y maquillaje. En la década de 2000, se la podía ver con el cabello corto y oscuro en una variedad de estilos diferentes, desde un corte pixie hasta un bob elegante. También comenzó a usar maquillaje más atrevido, como sombras de ojos ahumadas y labios rojos vibrantes.

2010-2011

En la década de 2010, Rachel Weisz continuó evolucionando su estilo y sorprendiendo a los fans con nuevos looks. En 2011, la actriz apareció con un corte de pelo corto y rubio platino, lo que demostró que podía adaptarse a cualquier estilo. También comenzó a experimentar con diferentes tonos de labios, desde un rosa suave hasta un rojo intenso.

2019

En los últimos años, Rachel Weisz ha seguido sorprendiendo a los fans con su estilo vanguardista. En 2019, se presentó en la alfombra roja de los premios Óscar con un vestido rojo brillante y el cabello recogido en un elegante moño bajo. Su maquillaje estaba impecable, con la piel resplandeciente y los labios rosados.

