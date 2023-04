El cambio de Robert Douglas Thomas Pattinson: Antes y después

Robert Douglas Thomas Pattinson, también conocido como Robert Pattinson, es un actor, modelo y músico británico nacido el 13 de mayo de 1986 en Londres, Inglaterra. Es conocido por su papel en la saga de películas "Crepúsculo", en la que interpretó al vampiro Edward Cullen.

Robert creció en una familia de clase media en Barnes, Londres, y asistió a la Harrodian School. Comenzó a actuar en el teatro amateur cuando era joven y más tarde se unió a la Barnes Theatre Company. A la edad de 12 años, comenzó a modelar después de ser descubierto por un agente mientras actuaba en una obra de teatro.

Después de varios años como modelo, Robert decidió centrarse en la actuación y asistió a la Escuela de Teatro de la Universidad de Londres. Apareció en varias producciones teatrales antes de conseguir su gran oportunidad en la pantalla en la película "Harry Potter y el cáliz de fuego", en la que interpretó a Cedric Diggory.

Sin embargo, su papel más icónico llegó en 2008 cuando fue elegido como Edward Cullen en la adaptación cinematográfica de la novela "Crepúsculo" de Stephenie Meyer. La película fue un éxito de taquilla y convirtió a Robert en una estrella de cine internacional.

Después de la saga de "Crepúsculo", Robert ha protagonizado varias películas, incluyendo "Agua para elefantes", "Cosmopolis", "Maps to the Stars", "Good Time" y "The Lighthouse". También ha participado en producciones teatrales y ha explorado su faceta musical.

En cuanto a su imagen y estilo, Robert ha experimentado con diferentes looks a lo largo de su carrera. En sus primeros años como modelo, llevaba el pelo más largo y rubio. Durante su época en "Crepúsculo", llevó el pelo más corto y peinado hacia atrás, lo que se convirtió en su marca registrada. En los últimos años, ha llevado el pelo más desaliñado y ha experimentado con barbas y bigotes.

Robert Pattinson es un actor talentoso y versátil que ha sabido mantenerse relevante en la industria del cine y la moda. Su personalidad y estilo únicos lo han convertido en un ícono de la cultura pop y uno de los actores más interesantes y admirados de su generación.

Cambios de look:

Robert Pattinson es un actor y modelo británico conocido por su papel en la saga de "Crepúsculo". A lo largo de su carrera, ha experimentado con diferentes estilos y cambios de look que lo han llevado a convertirse en un ícono de la moda y la cultura pop.

Primeros años

En sus primeros años como modelo, Robert lucía el pelo más largo y claro, con un aspecto más juvenil y despreocupado. Sin embargo, después de su gran éxito en "Crepúsculo", decidió cambiar su estilo por un look más sofisticado y elegante, con el pelo más corto y peinado hacia atrás. Este peinado se convirtió en su marca registrada y lo llevó a convertirse en uno de los actores más atractivos y codiciados de Hollywood.

Robert Pattinson. Fuente | Wikimedia Commons.

2014

Con el tiempo, Robert comenzó a experimentar con diferentes estilos y looks más desaliñados y relajados. En 2014, sorprendió a todos con un corte de pelo más corto y un estilo más andrógino en la película "Life".

Robert Pattinson. Fuente | Life.

2016

En 2016, dio otro cambio para su papel en la película "The Lost City of Z", lo que le dio un aspecto más maduro y masculino.

Robert Pattinson. Fuente | Wikimedia Commons.

Últimos años

En los últimos años, Robert ha seguido experimentando con diferentes estilos de pelo y barba, mostrando un look más desaliñado y casual. En la película "Good Time" de 2017, llevó el pelo más corto y desordenado con un ligero tono claro, mientras que en "The King" de 2019, llevó el pelo más largo y más ondulado con barba.

Robert Pattinson. Fuente | Wikimedia Commons.

En cuanto a su estilo de moda, Robert ha sido conocido por su amor por la moda y su capacidad para llevar looks arriesgados y atrevidos en las alfombras rojas. Desde trajes elegantes hasta conjuntos más informales y relajados, Robert ha sabido combinar su estilo único con su personalidad y carisma, lo que lo ha convertido en uno de los hombres más elegantes y atractivos de la industria del entretenimiento.

Pattinson ha experimentado con diferentes looks y estilos a lo largo de su carrera, desde su pelo claro y más largo en sus primeros años como modelo, hasta su icónico peinado hacia atrás en "Crepúsculo" y sus looks más relajados y desaliñados en los últimos años. Su estilo de moda único y su capacidad para llevar looks atrevidos y elegantes lo han convertido en un ícono de la moda y la cultura pop, admirado por millones de fans en todo el mundo.