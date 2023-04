El cambio de Sabrina Annlynn Carpenter: Antes y después

Sabrina Annlynn Carpenter, conocida simplemente como Sabrina Carpenter, es una actriz, cantante y compositora estadounidense nacida el 11 de mayo de 1999 en Lehigh Valley, Pensilvania. Es conocida por su papel en la serie de Disney Channel "Girl Meets World" y por su carrera musical como solista.

Comenzó su carrera en el mundo del espectáculo en 2011, interpretando a la joven Chloe en la serie "Law & Order: Special Victims Unit". Pero fue en 2014 cuando obtuvo su papel más destacado hasta el momento, como Maya Hart en la serie "Girl Meets World", una secuela de la popular serie de los 90 "Boy Meets World". La serie se transmitió durante tres temporadas hasta 2017, y fue un gran éxito entre los jóvenes.

Además de su carrera como actriz, Sabrina también se ha destacado en la música. En 2014 lanzó su primer sencillo, "Can't Blame a Girl for Trying", que fue un éxito inmediato. En 2015 lanzó su primer EP, "Eyes Wide Open", y en 2016 lanzó su primer álbum de estudio, "EVOLution", que incluía éxitos como "Thumbs" y "On Purpose". En 2018 lanzó su segundo álbum de estudio, "Singular: Act I", que incluía sencillos como "Almost Love" y "Paris".

A lo largo de su carrera, Sabrina ha recibido varios premios y nominaciones, incluyendo un premio Radio Disney Music a la mejor canción del año por "Thumbs" en 2017, y una nominación al premio Kids' Choice Awards en la categoría de actriz de televisión favorita por su papel en "Girl Meets World" en 2018.

En cuanto a su estilo, Sabrina se ha destacado por su estilo sofisticado y juvenil. Suele llevar ropa de diseñadores de renombre como Chanel y Gucci, y ha demostrado un gran sentido del estilo y la moda en la alfombra roja y en sus apariciones públicas.

Cambios de look:

Sabrina Carpenter ha experimentado varios cambios de look a lo largo de su carrera en la actuación y la música. Desde sus primeros días como estrella juvenil hasta su evolución en una artista más madura, su estilo ha cambiado significativamente.

Primeros años en la actuación

En sus primeros años en la actuación, Sabrina solía lucir un pelo más largo y castaño, con una apariencia juvenil y natural. En la serie de Disney Channel "Girl Meets World", su personaje, Maya Hart, llevaba el pelo suelto con ondas y peinados simples.

Smoke and Fire

Pero a medida que Sabrina se adentra en el mundo de la música, comenzó a experimentar con diferentes cortes y estilos de peinado. En 2016, en su video musical "Smoke and Fire", mostró un corte de pelo más corto y desordenado, con un estilo más rockero.

2017

En 2017, Sabrina decidió hacer un cambio más drástico y se tiñó el pelo de un color más claro, un look que la hizo destacar en la alfombra roja y en sus presentaciones. También comenzó a experimentar con el maquillaje, mostrando looks más atrevidos y glamurosos.

2018

En 2018, Sabrina continuó con su pelo color claro, pero optó por un corte más sofisticado, con un estilo de media melena y capas desordenadas. También comenzó a usar extensiones de pelo para darle más volumen y longitud.

2019

En 2019, Sabrina sorprendió a sus fans con un cambio aún más radical: un corte de pelo más corto y claro, lo que la hizo lucir más sofisticada y adulta. En cuanto al maquillaje, comenzó a utilizar tonos más oscuros y ahumados en los ojos, y a enfocarse en resaltar sus labios con colores vibrantes.

Carpenter es una joven talentosa que ha logrado destacarse tanto en la actuación como en la música. Con una carrera en constante crecimiento, seguramente seguiremos viendo mucho más de ella en el futuro. Sabrina ha pasado por varios cambios de look a lo largo de su carrera, desde su apariencia juvenil en "Girl Meets World" hasta su estilo más maduro y sofisticado en su carrera musical. Siempre ha demostrado una gran confianza en sí misma y un gran sentido de la moda y la belleza, lo que la ha convertido en una figura inspiradora para muchos de sus fans.